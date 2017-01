Nýr skemmtiþáttur hefur göngu sína á Stöð 2 á sunnudaginn og ber þátturinn nafnið Satt eða logið. Þátturinn er af breskri fyrirmynd en sumir kannast kannski við þáttinn Would I Lie To You.



Logi Bergmann Eiðsson verður þáttastjórnandi og Auðunn Blöndal og Katla Margrét Þorgeirsdóttir verða liðstjórar.



Fyrirkomulagið verður á þá leið að fjórir gestir verða í hverjum þætti, tveir í hvoru liði. Eins og áður segir verða Auddi og Katla liðsstjórar en þátturinn snýst um að segja sögur af sér og hitt liðið á að reyna að geta hvort sagan sé sönn eða lygi.



Í hádeginu í dag elduðu þeir Logi Bergmann og Auðunn Blöndal fyrir starfsfólk 365 og var þá fyrsti þátturinn frumsýndur í mötuneyti fyrirtækisins. Boðið var upp á hamborgara og plebbasalat (hvað sem það er).



Hér að neðan má sjá brot úr fyrsta þættinum.