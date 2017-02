Ragnar Egilsson verður jarðsunginn frá Akraneskirkju í dag klukkan 13. Ragnar, sem lést þann 27. janúar á heimili sínu, hafði komið því skýrt á framfæri hvernig kveðjustundin ætti að vera. Halda ætti partý með bleikum þemalit þar sem sungið væri, drukkinn bjór og borðaðar pizzur.



Ragnar lenti í alvarlegu mótorhjólaslysi sumarið 2014 sem breytti lífi hans. Hann lamaðist frá hálsi og niður úr og var honum vart hugað líf fyrstu vikurnar eftir slysið. Töluvert var fjallað um baráttu Ragnars fyrir lífinu undanfarin ár, stofnaður var styrktarsjóður auk þess sem söfnun Ragnars á ferðalyftara í fyrra vakti verðskuldaða athygli.



„Við fjölskyldan og vinir yljum okkur við hlýjar minningar, Ragnar kenndi okkur margt á síðasta 2 ½ árinu sem hann lifði eftir slysið, æðruleysið, þrautseigjan og vonin var sterk í honum. Fyrst hann þurfti að yfirgefa sviðið þá var gott að hann fékk þetta friðsæla andlát,“ segir móðursystir Ragnars, Helga Arnardóttir.



Helga segir í samtali við Vísi að fólk sem vilji minnast Ragnar sé hvatt til að styrkja Styrktarfélagið Von, styrktarfélag Gjörgæslunnar í Fossvogi.



kt: 490807-1010, banki: 0513-26-3147



Aðspurð um athöfnina í Akraneskirkju í dag segir Helga að bleika þemað komi til af því að það hafi verið uppáhaldslitur Ragnars. Hjólastóllinn hans hafi til að mynda verið dökk bleikur.



„Hann vildi ekki að það yrði erfidrykkja heldur partý. Honum fannst ekkert betra en bjór, pizza og gúmmelaði. Það verður allt á sínum stað og bleik ljós við barinn,“ segir Helga.



Í athöfninni verður svo sungið saman.



„Það verður samsöngur í kirkjunni, enginn kór heldur syngjum við öll. Það var það skemmtilegasta sem hann gerði í partýjum, að syngja saman. Við vorum búin að ræða þetta því það var vitað að hann yrði ekki lengi með okkur,“ segir Helga. Mun þægilegra hafi verið að geta skipulagt kveðjustundina út frá óskum Ragnars.



„Ég er kominn heim“ verður sungið í Akraneskirkju og þá mun Stairway to Heaven með Led Zeppelin hljóma. Eftirspilið verður „You’ll Never Walk Alone“ sem stuðningsmenn Liverpool í enska boltanum þekkja manna best.