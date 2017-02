Frá aldamótum og fram til ársins 2010 er talið að nærri 248.000 barnabrúðkaup hafi farið fram í Bandaríkjunum. Þetta er niðurstaða rannsóknar Unchained at Last, bandarískra samtaka sem hjálpa konum að sleppa úr hjónaböndum sem þeim er haldið í nauðugum. Fraidy Reiss, framkvæmdastjóri Unchained at Last, skrifaði um rannsóknina á fréttasíðu Washington Post.



Samtökin söfnuðu gögnum frá 38 ríkjum Bandaríkjanna og fengu þar staðfest að rúmlega 167.000 barnabrúðkaup hafi farið þar fram. Í nærri öllum tilfellum var barnið sem gift var stúlka og voru þær allt niður í tólf ára gamlar. Í flestum tilfellum voru þær giftar karlmönnum eldri en átján ára.



Tólf ríki, auk höfuðborgarinnar Washington, afhentu samtökunum ekki gögn um barnabrúðkaup. „Ef við miðum við hlutfall barnabrúðkaupa af fólksfjölda teljum við að heildarfjöldi giftra barna í Bandaríkjunum á árunum 2000 til 2010 sé nærri 248.000,“ skrifar Reiss.



Í lögum flestra ríkja er kveðið á um að einstaklingar þurfi að vera átján ára til að gifta sig. Hins vegar eru gerðar undantekningar í öllum ríkjum. Þær eru háðar samþykki foreldra og/eða dómstóla. Í 27 ríkjum er ekki kveðið á um neinn lágmarksaldur í tengslum við þessar undantekningar.



Reiss heldur því fram í pistli sínum að ríkisþingin hafi ekki ráðist sérstaklega gegn barnabrúðkaupum „vegna þess að þau telja ranglega að það gæti brotið á trúfrelsi eða vegna þess að þau telja brúðkaup það besta í stöðunni fyrir óléttar unglingsstúlkur“.



Þá segir í pistlinum að mörg barnanna hafi verið gift einstaklingum mun eldri en þau voru sjálf. Að minnsta kosti 31 prósent barnanna var gift maka 21 árs eða eldri. Þó segir í pistlinum að talan sé líklega hærri þar sem sum ríkin hafi ekki gefið upp aldur fullorðna einstaklingsins.



„Mörg ríkjanna gáfu upp aldur barnanna í flokknum fjórtán ára og yngri án þess að tilgreina nákvæmlega hversu miklu yngri sum barnanna voru. Þannig eru tólf ára börnin sem við fengum upplýsingar um frá Alaska, Louisiana og Suður-Karólínu ekki endilega þau yngstu sem voru gift á tímabilinu,“ skrifar Reiss. Þá fengust ekki upplýsingar um brúðkaup bandarískra barna sem fóru fram utan landsteinanna.



Upplýsingar sem Unchained at Last fékk frá ríkjunum voru ekki persónugreinanlegar og ekki var hægt að greina hverrar trúar fjölskyldur barnanna voru. „Unchained hefur hins vegar vitneskju um barnabrúðkaup úr nærri öllum bandarískum menningar- og trúarsamfélögum, þar á meðal í samfélögum kristinna, gyðinga, múslima og trúlausra,“ skrifar Reiss.



„Af minni reynslu gifta flestir foreldrar börn sín af trúarlegum ástæðum. Þeir vilja stýra hegðun og kynlífi barns síns,“ skrifar Reiss enn fremur.



Fréttin birtist fyrst í Fréttablaðinu