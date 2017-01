Knattspyrnuspekingarnir Guðmundur Benediktsson, Hjörvar Hafliðason og Arnar Gunnlaugsson voru á sínum stað á Stöð 2 Sport í gærkvöldi þar sem farið var yfir síðustu umferð enska boltans í þættinum Messan.



Gummi Ben og Hjörvar hafa verið með þáttinn saman í mörg ár og oftast er nokkuð hlýtt á milli þeirra. Í gær var aftur á móti annað uppi á teningnum og rifust í beinni útsendingu. Þeir voru ekki sammála nánast allan þáttinn og létu skotin rigna á hvorn annan.



Annað nokkuð spaugilegt atvik átti sér stað í þættinum í gær en þá sagði Hjörvar frá brandara sem hann hafði heyrt í London á dögunum. Þá kom í ljós að Daniel Sturridge er kallaður túrtappinn á Englandi. Ástæðan mun vera að leikmaðurinn er mikið meiddur og hljómar brandarinn svona á ensku; „In for a week, out for a month“.



Hér að neðan má sjá þessi atriði í Messunni í gær.