Það varð allt vitlaust á Twitter í gær er afar furðuleg tíst fóru að birtast á Twitter-reikningi knattspyrnumannsins Samir Nasri sem leikur með Sevilla á Spáni.



Þar var sagt frá því að hann hefði sængað hjá stúlku þar sem hann var að sækja heilbrigðisþjónustu. Fólk var fljótt að átta sig á því að þetta var augljóslega ekki Nasri að skrifa sjálfur.





We provided @SamNasri19 a concierge Immunity IV Drip to keep him hydrated & in top health during his busy soccer season with @SevillaFC pic.twitter.com/bfDNeM5vQu

— Drip Doctors (@DripDoctors) December 27, 2016

Síðan kom í ljós að það var unnusta Nasri sem var inn á Twitter-reikningnum hans að greina heiminum frá framhjáhaldinu. Það byrjaði allt með þessu tísti hér að ofan en Nasri á að hafa sængað hjá henni samkvæmt unnustunni.



Í stað þess að loka reikningi sínum var Nasri á fullu að eyða út tístum unnustunnar sem þó hélt bara áfram. Á endanum gafst Nasri upp og eyddi reikningnum.



Hér að neðan má sjá tístin sem unnustan setti inn en var svo eytt skömmu síðar.



Samir Nasri has A LOT of explaining to do after these DELETED tweets: pic.twitter.com/l6brvdeThb — Iconic Commentary (@CommentaryLimbs) December 27, 2016



Samir Nasri's twitter tonight... pic.twitter.com/fy1mw6GaTL — Football Funnys (@FootballFunnys) December 27, 2016