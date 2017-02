Golden State Warriors hafði í nótt betur gegn Chicago Bulls, 123-92, og komst þar með aftur á sigurbraut eftir óvænt tap gegn Sacramento um helgina.



Golden State hefur náð að spila 138 leiki í röð í deildarkeppninni án þess að tapa tveimur í röð. Síðast gerðist það í apríl árið 2015.



Kevin Durant átti slakan leik um helgina en hann bætti úr því með því að skora 22 stig í nótt, taka tíu fráköst, gefa sjö stoðsendingar og stela boltanum þrívegis.



Klay Thompson skoraði 28 stig og setti niður sex þriggja stiga körfur en hann hélt upp á 27 ára afmælið sitt í gær.



Robin Lopez skoraði sautján stig og var með tíu fráköst þar að auki fyrir Chicago.







New York vann LA Clippers, 119-115. Blake Grivvin skoraði 32 stig fyrir Clippers og DeAndre Jordan 28 stig auk þess sem hann tók fimmtán fráköst.



New York var þó með tíu stiga forystu í fjórða leikhluta en glutraði henni niður. Carmelo Anthony skoraði 28 stig fyrir New York og fékk tækifæri að jafna leikinn undir lokin er hann klikkaði á þriggja stiga skoti.







Minnesota vann Toronto, 112-109, þar sem Andrew Wiggins var stigahæstur með 31 stig fyrir Minnesota en hann er uppalinn í Toronto.



Tyus Jones skoraði sigurkörfu Minnesota í leiknum en Kyle Lowry fékk tækifæri til að jafna metin um leið og leiktíminn rann út. Skot hans geigaði.







Cleveland hafði betur gegn Indiana, 132-117. Kyle Korver skoraði 29 stig en hann ssetti alls átta þriggja stiga körfur niður í leiknum í nótt.



Allt annað er að sjá til Cleveland þessa dagana en liðið hefur unnið sex af síðustu sjö leikjum eftir erfiðan janúarmánuð. LeBron James var með 25 stig, sex fráköst og níu stoðsendingar í leiknum í nótt. Kyrie Irving átti einnig góðan leik og skoraði 29 stig.







Alls fóru tólf leikir fram í NBA-deildinni í nótt og má sjá úrslitin hér fyrir neðan. Cleveland og Boston eru í efstu tveimur sætum austurdeildarinnar en í vestrinu tróna sem fyrr Golden State og San Antonio á toppnum.



Úrslit næturinnar:

Philadelphia - San Antonio 103-111

Indiana - Cleveland 117-132

Brooklyn - Washington 110-114

Atlanta - Denver 117-106

Detroit - LA Lakers 121-102

Milwaukee - Miami 88-106

Memphis - Phoenix 110-91

New Orleans - Utah 94-127

Minnesota - Toronto 112-109

New York - LA Clippers 115-119

Golden State - Chicago 123-92

Sacramento - Boston 108-92