George Michael, sem lést á jóladag, hefur ekki aðeins verið minnst sem tónlistarmanns sem færði okkur ódauðlegar perlur á borð við Last Christmas, Careless Whisper og Faith heldur einnig fyrir fádæma góðmennsku og gjafmildi.



Allt frá því að fregnir bárust af andláti hans hefur fjöldi einstaklinga og félagasamtaka stigið fram og greint frá góðverkum söngvarans - sem hann gerði oftar en ekki nafnlaust.



Breski sjónvarpsmaðurinn Richard Osman greindi frá því að George Michael hafi til að mynda gefið konu 15 þúsund pund, rúmar 2 milljónir króna á gengi dagsins í dag, svo hún gæti farið tæknifrjóvgunina sem hana dreymdi um.



Konan hafði verið keppandi í þættinum Deal or No Deal og setti söngvarinn sig í samband við stjórnendur þáttarins og bað þá um að koma peningnum til konunnar. Hún komst aldrei að því hver hafði rétt henni hjálparhönd - þar til nú.



A woman on 'Deal Or No Deal' told us she needed Ł15k for IVF treatment. George Michael secretly phoned the next day and gave her the Ł15k. — Richard Osman (@richardosman) December 26, 2016



Það er þó langt í frá eina góðverkið sem poppgoðið gerði í lifanda lífi. Hann á að sama skapi að hafa gefið grátandi konu á kaffihúsi 25 þúsund pund, liðlega 3 og hálfa milljón króna, svo hún gæti gert upp við lánadrottna sína.



Þá átti söngvarinn til að verja frístundum sínum við sjálfboðaliðastörf í athvarfi fyrir heimilislausa. „Ég sagði aldrei neinum, hann fór fram á það,“ segir Emilyne Mondo sem starfaði með honum í athvarfinu.



Gaf hjúkrunarfræðingum þúsundir tónleikamiða

Hjúkrunarfræðingar voru George Michael hugleiknir, ekki síst eftir að hafa þurft að fylgja móður sinni í gegnum erfið veikindi. Tónlistarmaðurinn gaf breskum hjúkrunarfræðingum hundruð miða á tónleika hans í gegnum árin ásamt því að halda sérstaka tónleika þeim til heiðurs árið 2006 þangað sem þeim var boðið, endurgjaldslaust.



1000 austurískir hjúkrunafræðingar fengu að sama skapi boð á tónleika hans. George Michael leit á það sem þakklætisvott eftir að hann greindist með lungnabólgu árið 2012 og þeir austurrísku hjúkruðu honum aftur til heilsu.



Það voru þó ekki einungis starfandi hjúkrunarfræðingar sem fengu að njóta góðmennsku hans. Afgreiðslukona á veitingastað fékk 5000 pund í þjórfé frá George Michael eftir að hann komst að því hún hafði sótt um starfið til að fjármagna hjúkrunarfræðinám sitt og greiða upp skuldir.



Allan ágóða af lögunum Last Christmans/Everything She Wants, Don't Let the Sun Go Down On Me og Jesus To a Child lét hann renna til margvíslegra hjálparsamtaka, jafnt í Bretlandi sem og í Eþíópíu sem hafði orðið illa úti í þurrkum.



Don't Let The Sun Go Down On Me má heyra hér að neðan