Bein útsending: Þingmenn felldu samning May

Breskir þingmenn hafa fellt Brexit-samning Theresu May, forsætisráðherra Bretlands. 432 þingmenn greiddu atkvæði gegn samningnum og einungis 202 þingmenn greiddu með honum. Það er því ljóst að margir þingmenn Íhaldsflokksins greiddu atkvæði gegn samningnum. Jeremy Corbyn, leiðtogi Verkamannaflokksins, lýsti því yfir í kjölfar atkvæðagreiðslunnar að hann hefði lagt fram vantrauststillögu gegn ríkisstjórn May.



Áður hafði May sagt að hún myndi ekki reyna að koma í veg fyrir slíka atkvæðagreiðslu en hún mun fara fram á morgun.



Áætlað er að Bretland fari úr Evrópusambandinu þann 29. febrúar.



Ein breytingartillaga var lögð fram og var henni ætlað að veita Bretum vald til þess að binda enda á hið svokallaða „Backstop“ (sem snýr að landamærum Írlands og Norður-Írlands) þegar þeim sýnist. Einungis 24 þingmenn greiddu atkvæði með tillögunni og 600 gegn henni.



Jean-Claude Juncker, forseti framkvæmdastjórnar ESB, segir niðustöðuna vonbrigði og hvetur yfirvöld í Bretlandi til að gera grein fyrir ætlunum þeirra sem fyrst. Lítill tími sé til stefnu.



I take note with regret of the outcome of the vote in the @HouseofCommons this evening. I urge the #UK to clarify its intentions as soon as possible. Time is almost up #Brexit https://t.co/SMmps5kexn

— Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) January 15, 2019

Guardian segir engan forsætisráðherra í sögu Bretlands hafa orðið fyrir jafn stórum ósigri á þinginu.



Breskir þingmenn munu greiða atkvæði um Brexit samning Theresu May, forsætisráðherra Bretlands um klukkan sjö í kvöld. Hægt verður að fylgjast með atkvæðagreiðslunni og framvindunni hér að neðan en rökræður munu standa yfir fram að því.



Það verður að teljast heldur ólíklegt að þingið samþykki sáttmálann en May þarf minnst 320 atkvæði til þess. Rúmlega 200 stjórnarþingmenn og fáeinir þingmenn stjórnarandstöðunnar segjast ætla að styðja sáttmálann. Hið formlega útgönguferli myndi að óbreyttu taka gildi 29. mars næstkomandi.



Líklegasta niðurstaðan er sú að sáttmálinn verði felldur í þinginu. Þá hefur Theresa May nokkra daga til að semja upp á nýtt við stjórnarherrana í Brussel. Margir telja að ef að leiðtogar Evrópusambandsins sjái ríka andstöðu gegn sáttmálanum í þinginu sé mögulegt að gefið verði bindandi fyrirheit um framtíðarsamskipti sambandsins og Bretlands. Sér í lagi þeim hluta sem snýr að tilhögun landamæranna á Norður Írlandi. Mikil óánægja hefur ríkt með þann hluta sáttmálans.



Hér fyrir neðan má sjá útskýringarmyndband fréttamanns ITV, Carl Dinnen, um hvernig atkvæðagreiðslan mun ganga fyrir sig.



How do MPs actually cast their votes and what happens if the prime minister loses?

Take the behind-the-scenes tour of the Commons ahead of crunch Brexit decision https://t.co/lopFXMKxKS pic.twitter.com/eknemKg9nz

— ITV News (@itvnews) January 14, 2019

Jeremy Corbyn, leiðtogi Verkamannaflokksins, hefur kallað eftir því að ef samningurinn verði felldur, þurfi May að boða til nýrra kosninga.



Það sem stendur hvað helst í þingmönnum Bretlands er hvað verður um landamæri Írlands og Norður-Írlands.



Ríkisstjórn May vill að Bretlandi yfirgefi innri markaði og tollasamstarf ESB. Heimamenn í Írlandi vilja hins vegar engan veginn fá svokölluð „hörð landamæri“ við landamæri Írlands og Norður-Írlands, sem í raun verða landamæri Bretlands og ESB.



Eins og staðan er núna er erfitt að átta sig á því hvar landamærin eru og þannig vilja Írar hafa það. Hins vegar felur Brexit í sér að nauðsynlegt sé að setja upp landamærastöðvar og tolleftirlit á landamærunum. Þó er áætlað að það leysist með fríverslunarsamningi á milli Bretlands og ESB sem skrifa á undir einhvern tímann eftir 29. mars næstkomandi.



Það gæti þó ekki gerst fyrr en í desember 2020, eða jafnvel ekki, og því hafa ráðamenn ESB krafist samkomulags um að forðast „hörð landamæri“ þar til fríverslunarsamningur verður undirritaður. Krafa ESB felur í sér að Norður-Írland verði áfram aðili að innri mörkuðum og tollasamstarfi ESB þar til langtímalausn finnist. Hvort sem hún felist í nýjum fríverslunarsamningi eða ekki. Fyrirkomulag þetta kallast á ensku „Backstop plan“.



Það hafa Bretar hins vegar ekki verið sáttir við, því það felur í sér ákveðna upplausn í sambandsveldinu og að Bretar geti ekki gert einhliða viðskiptasamninga í millitíðinni. Það felur einnig í sér að aðrar reglur munu gilda yfir Norður-Írland en annars staðar í Bretlandi.



Þingmenn sem styðja úrsögn Bretlands úr Evrópusambandinu en styðja ekki samning May segja hann fórna fullveldi Bretlands og óttast að enda í raun í gíslingu ESB.