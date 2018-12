Konur ofnota frekar svefnlyf

„Ofnotkun svefnlyfja er mikið vandamál á Íslandi, segir á heimasíðu Landlæknisembættisins. „Bæði eru of margir einstaklingar að nota svefnlyf, þau eru notuð of lengi og oft í of stórum skömmtum.“



Á síðustu tólf mánuðum fengu 34 þúsund einstaklingar ávísuð svefnlyf hérlendis. Hér noti hlutfallslega fleiri svefnlyf en víða annars staðar. „Samkvæmt lyfjagagnagrunni landlæknis virðast konur eiga frekar við vanda að stríða vegna svefnlyfja en 64 konur og 35 karlar fengu ávísað sem samsvarar fjórföldum skammti eða meira hvern dag á liðnu ári hér á landi,“ segir landlæknir.