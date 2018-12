Engin viðbrögð fást frá Løvland og Universal

„Við höfum ekkert um þetta að segja,“ segir Naila Saleh, skrifstofustjóri hjá Universal Music í Stokkhólmi, um málshöfðun Jóhanns Helgasonar á hendur Rolf Løvland, Universal og fleirum í Los Angeles í Bandaríkjunum.



Eins og kom fram í Fréttablaðinu i gær hefur Jóhann stefnt Rolf Løvland og ýmsum fyrirtækjum fyrir dómstól í Los Angeles fyrir stuld á laginu Söknuði frá 1977. Jóhann segir að lagið You Raise Me Up sem Løvland sendi frá sér 2001 sé í raun lagið Söknuður. You Raise Me Up mun vera eitt ábatasamasta lag allra tíma.



Fjallað var um málið á afþreyingarfréttavefnum tmz.com í gær. „Hann má eiga það að þetta hljómar MJÖG líkt,“ skrifar tmz.com um fullyrðingar Jóhanns.



Auk þess að leita til útgáfufyrirtækis Løvlands, Universal, falaðist Fréttablaðið eftir viðbrögðum frá Løvland sjálfum í gær. Ekkert svar barst en Fréttablaðið vitnaði á sínum tíma til viðbragða hans við blaðamannafundi í apríl í vor þar sem Jóhann boðaði málshöfðun síðar. „Ég hef ekkert annað að segja um þetta en að sama mál kom til kasta réttindasamtakanna (STIM) fyrir mörgum árum og þar var kröfunni hafnað,“ sagði Løvland þá við Verdens Gang í Noregi.



Eftir blaðamannafundinn í apríl sagði Martin Ingeström, forstjóri Universal í Stokkhómi, í svari til Fréttablaðsins að nefndir á vegum höfundarréttarsamtakanna STIM í Svíþjóð og Tono í Noregi hefðu þegar skorið úr um að ekki væri um lagastuld að ræða. Samkvæmt sérfræðingum á vegum íslensku höfundarréttarsamtakanna STEFs voru líkindi laganna á hinn bóginn talin 97 prósent.



Mikil áhersla er lögð á það í stefnu lögmanns Jóhanns, Michaels Machat, að rökstyðja það að Rolf Løvland hafi heyrt Söknuð áður en hann sendi You Raise Me Up frá sér.



Segir í stefnunni að Løvland hafi á Eurovision í Júgóslavíu árið 1990 fengið kassettu með kynningu á íslenskum lögum, þar með töldum Söknuði. Hljómsveitin Stjórnin hafi keppt fyrir Ísland og Løvland hafi á næstu árum átt samstarf við Sigríði Beinteinsdóttur, bæði í Noregi og á Íslandi.



Þá nefnir Machat að útgáfa Gísla Helgasonar á Söknuði hafi verið á lagalista allra Icelandair-véla frá 1992 og út árið 1996. Løvland hafi flogið til og frá Íslandi á árunum 1994 og 1995. Hann hafi verið við upptökur í hljóðverinu Sýrlandi.



„Starfsfólk íslensku útvarpsstöðvanna getur staðfest að Söknuður, sem er sígilt lag flutt af einum ástsælasta söngvara þjóðarinnar, hafi fengið stöðuga útvarpsspilun frá útgáfu árið 1977. Í hljóðverinu Sýrlandi var oft kveikt á íslensku útvarpsstöðvunum RÚV og Bylgjunni á hvíldarsvæðinu,“ segir í stefnunni.