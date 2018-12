Sjáðu allt það helstu frá tískusýningu Victoria's Secret í New York

Undirfatafyrirtækið Victoria's Secret heldur árlega svakalega tískusýningu í New York og að þessu sinni fór hún fram á staðnum Pier 94.



Eins og vanalega koma fram helstu tónlistarmenn heimsins á meðan sýningunni stendur og að þessu sinni komu þau Shawn Mendes, Rita Ora, The Chainsmokers, Bebe Rexha, Halsey, Leela James, Kelsea Ballerini, og The Struts fram.



Á umræddum sýningum er hreinlega öllu tjaldað til og mætir fína og fræga fólkið ávallt á staðinn.



Hér að neðan má sjá helstu tónlistaratriðin sem voru á sýningunni en NBC mun sýna tískusýninguna í heild sinni annað kvöld vestanhafs.