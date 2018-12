Stórskemmtileg jóladagskrá Stöðvar 2 kallar á konfekt

Desemberdagskrá Stöðvar 2 er stútfull af skemmtilegu efni og ekki möguleiki að láta sér leiðast.



„Við bjóðum upp á gríðarlega flott úrval af klassískum jólamyndum og sérstökum jólaþáttum á aðventunni. Spenna, hasar og grín í bland við ljúfar fjölskyldumyndir, þarna finnur öll fjölskyldan eitthvað við sitt hæfi,“ segir Jóhanna Margrét Gísladóttir, dagskrárstjóri Stöðvar 2.



Jóhanna Margrét Gísladóttir, dagskrárstjóri Stöðvar 2.

Harry Potter veisla

Stórmyndir á hverju kvöldi yfir hátíðirnar

„Stöð 2 sýnir Harry Potter mynd á hverjum laugardegi í desember. Þær myndir sem við erum þegar búin að sýna verða aðgengilegar á frelsi fram yfir jól svo það er líka hægt að taka Harry Potter maraþon yfir jólin. Þá erum við með metnaðarfulla dagskrá fyrir krakka og sýnum fjölda talsettra teiknimynda yfir hátíðirnar, til dæmi Aulinn ég 3 og Lego Ninjago að sjálfsögðu með íslensku tali. Klassískar jólamyndir verða auðvitað til staðar eins og Home Alone 1 og 2 síðustu helgina fyrir jól en á Þorláksmessu verðum við með Elf, sem nú fagnar 15 ára afmæli, National Lampoon‘s Christmas Vacation að venju og Die Hard, svo það verður svo sannarlega eitthvað fyrir alla.“„Þeir sem vilja hasar yfir hátíðirnar verða ekki sviknir en meðal þeirra stórmynda sem prýða dagskrána er Kingsman: The Golden Circle og Justice League Part One. Þá verðum við einnig með verðlaunamyndirnar Three Billboards Outside Ebbing Missouri og Greatest Showman. Íslenskt efni skipar mikilvægan sess í jóladagskrá Stöðvar 2 en þar má nefna vinkonurnar Skoppu og Skrítlu sem frumsýna nýja þáttaseríu að morgni Þorláksmessu, sérstökum þætti þar sem við skyggnumst bak við tjöldin við gerð Suður Ameríska draumsins og íslenska bíómyndin Fullir vasar."„Ekki má heldur gleyma upptöku af glæsilegum tónleikum Frikka Dórs í Kaplakrika sem verða sýndir á Nýársdag. Og meira af tónlist því á aðfangadagskvöld verða jólatónleikar Fíladelfíu að vanda sýndir klukkan 23 í opinni dagskrá,“ segir Jóhanna. „Á Stöð 2 Maraþon erum við svo með mikið úrval af jólamyndum og vinsælum þáttaröðum Stöðvar 2 í heild sinni sem hægt er að liggja yfir með Mackintosh-dósina í fanginu langt fram á nýtt ár.“Hér fyrir neðan má sjá brot af því sem áhorfendur eiga von á.

