Þetta eru konurnar 30 sem berjast um hjarta hreina sveinsins

Þættirnir The Bachelor njóta sífellt meiri vinsælda um heim allan og sérstaklega í Bandaríkjunum. Framundan er 23. þáttaröðin af þáttunum vinsælu þar sem fjölmargar konu keppa um hjarta eins piparsveins.



Næsti piparsveinn heitir Colton Underwood og hefur hann heldur betur komið við sögu áður í þáttunum. Hann barðist um hjarta Beccu Kufrin í síðustu þáttaröð af The Bachelorette og var hann með síðustu mönnum sem féllu úr leik.



Í þeirri seríu kom í ljós að Colton er hreinn sveinn og opnaði hann sig um það fyrir bandarísku þjóðinni. Eftir þá þáttaröð tók Colton þátt í Bachelor in Paradise. Þar var hann í nokkuð alvarlegu sambandi með Tia Booth en það gekk ekki upp.



Í gær var tilkynnt hvaða 30 konur ætla sér að berjast um hjarta Colton en þættirnir hefja göngu sína á sjónvarpsstöðinni ABC þann 7. janúar.



Hér má sjá konurnar 30 .