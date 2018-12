Blac Chyna á Íslandi

Bandaríska athafnakonan og fyrirsætan Blac Chyna er stödd hér á landi og gistir hún í einni af lúxussvítum Bláa Lónsins. Þetta kemur fram á vefsíðunni Nútíminn.



Chyna birtir mynd af sér hér á landi á Instagram.



Aðdáendur þáttanna Keeping Up with the Kardashians ættu að kannast vel við Chyna en hún var í sambandi með Rob Kardashian en saman eiga þau Dream Renée Kardashian sem fæddist 10. nóvember 2016.



Um 15 milljónir fylgja Chyna á Instagram.



Nýja hóteli við Bláa lónið ber nafnið The Retreat – Blue Lagoon. Um er að ræða næstum 200 fermetra lúxussvítu, þrefalt stærri en önnur herbergi hótelsins. Í herberginu má finna eldhús, borðstofu og arinn. Þar að auki er heilsulind í herberginu, útbúin gufubaði og einkaaðgengi að lóninu.