Skilja eftir þrjátíu ára samband

Bandaríski leikarinn Robert De Niro og eiginkona hans, Grace Hightower, hafa skilið eftir rúmlega þrjátíu ára samband.



Bandarískir fjölmiðlar greina frá þessu og segja að hinn 75 ára De Niro og hin 63 ára Hightower hafi nú flutt í sundur.



„Stundum þróast hlutirnir ekki eins og maður hafði hugsað sér eða vildi,“ segir heimildarmaður People sem þekkir vel til mála.



Þau De Niro og Hightower gengu í hjónaband árið 1997 eftir samband um tíu ára samband. Þau kynntust árið 1987 þegar Hightower starfaði á veitingastaðnum Mr Chow í London þar sem frægir vöndu komu sína.



Þau eiga saman tvö börn, Elliott sem er tvítugur og Helen Grace, sex ára.



Vandræði höfðu áður komið upp í sambandi þeirra en árið 1999 sótti De Niro um skilnað og áttu þau í forræðisdeilu um soninn. Þau náðu þó sátt og endurnýjuðu hjúskaparheit sín árið 2004.



Robert De Niro hefur leikið í kvikmyndum á borð við The Godfather: Part 2, Raging Bull, Meet the Parents og Analyze This.