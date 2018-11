Gerðu grín að #metoo og sökuðu þingkonu um kynferðislega áreitni

Þingmenn úr Flokki fólksins og Miðflokki gerðu lítið úr #metoo reynslusögum og sökuðu Albertínu Friðbjörgu Elíasdóttur, þingkonu Samfylkingarinnar, um að hafa áreitt sig kynferðislega.



„Hún var að tosa buxurnar af hælunum á mér [...] Ég vakna úr nærbuxunum,“ hefur Stundin eftir Bergþóri Ólasyni, þingmanni Miðflokksins.



Gunnar Bragi Sveinsson, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, Anna Kolbrún Árnadóttir og Bergþór voru ásamt Ólafi Ísleifssyni og Karli Gauta Hjaltasyni sátu að sumbli á Klausturbar þann 20. nóvember síðastliðinn. Á öðru borði sátu gestir og heyrðu samtöl þingmannanna sem virðast hafa verið hávær. Náðust samtölin á upptöku sem komið var á DV og Stundina.



Til umræðu var fyrrnefnd Albertína.



„Við eigum sem sagt MeToo sögu,“ segir Bergþór í samtalinu.



„Léstu þig hafa það“ spyr einhver í framhaldinu.



„Nei ég gerði það sem betur fer ekki,“ segir Bergþór.



„Það voru ýmsir sem sögðu ‘take one for the team’ en Beggi var ekki til“ segir Sigmundur Davíð og hlátur heyrist.



„Ég var orðinn þreyttur á herrakvöldi Vestra,“ segir Bergþór.



„Hversu hart gekk hún fram?“ var spurt í kjölfarið



„Hún var að tosa buxurnar af hælunum á mér [...] Ég vakna úr nærbuxunum.“



„... reyndir að nauðga mér“

Albertína kjaftstopp

Gunnar Bragi sagði í framhaldinu sögu af samskiptum sínum við þingkonuna.„Það var svipað. Ég var nýlega orðinn ráðherra og þetta var í kringum kosningar, 2009-10 ]…] Það er einhver hátíð í samkomuhúsinu í Hnífsdal. Ég mæti þarna sem frambjóðandi ásamt fleirum. Ég er allt í einu farinn að dansa við þessa stúlku […] Ég sagði bara nei […] en það var bara suðað. Þá var bara eins og einhver hefði verið líflátinn. Hún var brjáluð, hún trylltist, hún grenjaði og öskraði. Ég bara hugsaði, hvað, á ég að ríða henni? Það var algjörlega kreisí,“ hefur Stundin eftir þingmanninum.„Þetta er sú þingkona sem hélt lengstu MeToo ræðuna. Og við sátum bara „what the fuck is going on“,“ bætir Bergþór við.„Þessir menn munu aldrei ná bata nema þeir opni sig, og það í opnuviðtali,“ segir Sigmundur Davíð.„Það getur vel verið að við ákveðnar aðstæður, ég ætla ekki að segja hvað aðstæður, að ég þurfi að labba að henni og segja: Ertu búin að gleyma því þegar þú reyndir að nauðga mér?“ segir Gunnar Bragi og enn er hlegið.„Það er hrikalegt að vera ásakaður um eitthvað sem gerðist ekki,“ segir Albertína í samtali við Stundina. Gunnar Bragi hafi haft samband við sig í morgun og beðið hana afsökunar.„Ég er eiginlega bara kjaftstopp. Mér er rosalega illt í hjartanu yfir öllum þessum samtölum sem þeir áttu þarna. Ég er hreinlega orðlaus. Þetta er bara ekki rétt.“Hvorki hefur náðst í Bergþór né Gunnar Braga í kjölfar þess að Stundin greindi frá þessum ummælum.Gunnar Bragi sagði að orð sín umrætt kvöld væru honum til minnkunar í viðtali við Heimi Má Pétursson í Alþingishúsinu í morgun. Listinn væri langur yfir fólk sem hann þyrfti að biðja afsökunar.Hann segist ekki viss um að hann eigi við áfengisvanda að stríða, mögulega drekki hann of lítið - hann viti það ekki. Hann sér enga ástæðu til að nokkur þeirra þingmanna sem komu saman umrætt kvöld segi af sér.Viðtalið má sjá hér að neðan.