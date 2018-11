Björk vinnur að sínum flóknustu tónleikum

Tónlistarkonan Björk Guðmundsdóttir verður með uppsetningu í menningarmiðstöðinni The Shed á Manhattan-eyju í New York næstkomandi vor. Sýningin ber heitið Cornucopia sem er tónleikauppsetning Bjarkar í leikstjórn Bretans John Tiffany sem hefur tvívegis verið tilnefndur til Tony-verðlauna.



Verður sýningin í stærsta rými The Shed sem nefnist The McCourt.



Framkvæmdir standa enn yfir á The Shed og verður Björk á meðal fyrstu listamanna til að stíga þar á stokk þegar þeim er lokið.





Björk segir á Facebook-síðu sinni að hún muni verja vetrinum í undirbúning á þessari sýningu sem hún segir að sé mjög margbrotin. Hún segir að lifandi hljóðfæraflutningur muni haldast í hendur við hið stafrænan tónlistarflutning og að fjöldi samstarfsmanna muni koma að þessari sýningu.