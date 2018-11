Drög að Brexit-samkomulagi í höfn: May mun funda einslega með ráðherrum í kvöld

Fulltrúar samninganefnda Bretlands og Evrópusambandsins eru sagðir hafa náð saman um drög að Brexit-samkomulagi. Fréttastofa breska ríkisútvarpsins BBC greinir frá þessu en þar eru þessi drög sögð mikill áfangi í viðræðunum vegna útgöngu Breta úr Evrópusambandinu.



BBC hefur eftir heimildarmanni sínum úr röðum breskra yfirvalda að þessi samningsdrög hafi verið samþykkt af báðum aðilum eftir stífar viðræður í vikunni.



Theresa May, forsætisráðherra Breta, mun funda með ríkisstjórn Breta á miðvikudag í þeirri von um að fá ráðherranna til að styðja þetta samkomulag.



BBC hefur eftir breska dagblaðið The Sun að May muni funda einslega með hverjum ráðherra í kvöld.



Einn af stjórnmálaskýrendum BBC segir að ráðherrarnir fái að sjá samkomulagið í heild sinni í kvöld áður en til fundarins kemur á morgun. Er því haldið fram að ráðherrarnir þurfi að ákveða hvort þeir geti stutt samkomulagið, ef ekki þurfi þeir að segja af sér.