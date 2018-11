Lygileg saga frá Foxx: Whitney tók eigið lag í karaoke og Bobby Brown tæmdi fataskápinn

Leikarinn Jamie Foxx var gestur hjá Jimmy Fallon á dögunum og eins og vanalega fór hann á kostum, þrátt fyrir að vera fáveikur í þættinum.



Þar sagði hann meðal annars frá karaoke partýum sem Foxx var vanur að halda og stjörnurnar mættu í bunkum.



„Ég fékk til að mynda Hugh Hefner, strákarnir í NSYNC tóku Backstreet Boys lög og öfugt. Það var samt eitt kvöld sem stendur upp úr og það var þegar Whitney Houston og Bobby Brown mættu.“



Jamie Foxx segist fyrst hafa tekið lagið með Bobby Brown. Svo var komið að Whitney Houston að taka lagið og tók hún lagið vinsæla I Will Always Love You heima hjá Foxx. Leikarinn tók atvikið upp á myndband.



Seinna um nóttina mætti Bobby Brown aftur á svæðið og vildi fá upptökuna. Foxx var ekki með upptökuna á sér og því tæmdi Brown fataskápinn hans. Hér að neðan má sjá þessa lygilega sögu.