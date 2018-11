Uppsögn Áslaugar Thelmu metin réttmæt

Í tölvupósti sem Helga Jónsdóttir, starfandi forstjóri OR, sendi til starfsmanna stofnunarinnar kemur fram að innri endurskoðun meti uppsögn Áslaugar Thelmu Einarsdóttur réttmæta.



Fréttablaðið greindi frá þessu nú fyrir nokkrum mínútum.



„Þeim voru gefnar ástæður fyrir uppsögnum en í úttektinni er okkur bent á tiltekna hluti sem betur hefðu mátt fara við framkvæmd uppsagna. Þær ræðum við betur við viðkomandi. Við fáum líka ábendingar um ferla og fleira sem við vinnum skipulega úr eins og eftir aðrar úttektir,“ segir í tölvupóstinum.



Frá fundi í Orkuveitunni þar sem niðurstaða innri endurskoðunar var kynnt. Hellga Jónsdóttir forstjóri, Brynhildur Davíðsdóttir stjórnarformaður og Berglind Rán Ólafsdóttir, framkvæmdastjóra Orku náttúrunnar. visir/vilhelm

Þá kemur jafnframt fram í tölvupóstinum að innri endurskoðun telji réttmætt hafi verið að reka Bjarna Má Júlíusson, fyrrverandi framkvæmdastjóra ON.



Ásakanir um tilhæfulausan brottrekstur sagðar tilhæfulausar

Það er í höndum þeirra sem þar er fjallað um hvort viðkomandi kaflar koma fyrir almenningssjónir.“



Frá kynningu úttektarinnar sem fram fór nú rétt í þessu. visir/vilhelm

Orkuveita Reykjavíkur boðaði til blaðamannafundar klukkan þrjú í dag og sendi í kjölfarið frá sér fréttatilkynningu þarsem segir meðal annars:„Ásakanir um að uppsögn millistjórnanda hjá ON hefði verið óréttmæt og til marks um óheilbrigða vinnustaðarmenningu voru því teknar mjög alvarlega. Þann 19. september síðastliðinn óskaði stjórn Orkuveitu Reykjavíkur eftir því að Innri endurskoðun Reykjavíkurborgar, sem jafnframt sinnir hlutverki innri endurskoðunar hjá OR, gerði óháða úttekt á tilteknum starfsmannamálum og vinnustaðarmenningunni með liðsinni utanaðkomandi sérfræðinga. Samhliða ákvörðun um úttekt féllst stjórn á ósk forstjóra OR um að stíga til hliðar meðan á úttektinni stæði til að tryggja trúverðugleika hennar.Innri endurskoðun leitaði til viðurkenndra utanaðkomandi sérfræðinga á þessu sviði. Niðurstöðurnar eru nú aðgengilegar á heimasíðu Orkuveitu Reykjavíkur að undanskildum þeim hluta úttektarinnar sem fyrirtækinu er ekki heimilt að birta vegna persónuverndarlaga.Samkvæmt þessu er það á valdi þeirra Áslaugar Thelmu og Bjarna Más að útlista nánar á hverju uppsagnir þeirra grundvölluðust. Í tilkynningunni, sem Eiríkur Hjálmarsson upplýsingafulltrúi OR sendi fyrir hönd Helgu Jónsdóttur, starfandi forstjóra, segir jafnframt:

„Ekki eru vísbendingar um að óheilbrigð starfsemi eins og kynbundin áreiti sé látið líðast. Flestum starfsmönnum líður vel í vinnunni. Tíðni kynferðilegrar áreitni er lág.“

...



Áslaug Thelma ósátt

Áslaug Thelma er ósátt við það að í engu hafi verið haft samráð við hana vegna kynningar á niðurstöðu rannsóknar innri endurskoðunar á málefni Orkuveitu Reykjavíkur. Þetta kemur fram í Facebookfærslu hennar nú fyrir stundu.„Ég les eins og aðrir í fjölmiðlum að skýrsla rannsóknar Innri endurskoðunar Reykjavíkurborgar verður kynnt á blaðamannafundi í dag kl 15:00 hjá Orkuveitunni. Ég hef ekki séð lokaskýrsluna og mér var ekki gert viðvart um að hún og þá væntanlega gögn um mína persónulegu hagi yrðu gerð opinber í dag,“ segir Áslaug Thelma.Eins og fram hefur komið í fjölmiðlum hefur Áslaug Thelma rakið brottrekstur sinn frá ON, dótturfélagi OR, til þess að hún kvartaði undan kynferðislegri áreitni framkvæmdastjóra ON, Bjarna Má Júlíussyni. Málið vakti mikla athygli og var Bjarni, í kjölfar þess að málið komst í hámæli rekinn frá fyrirtækinu . Forstjóri OR, Bjarni Bjarnason vék tímabundið til hliðar meðan rannsókn á málinu færi fram. Helga Jónsdóttir tók við stöðu hans til tveggja mánaða....Fréttin er í vinnslu.