Fjármálaráðuneytið sagt hafa eytt milljörðum í Bitcoin-fyrirtæki í falsfrétt

„Fjármálaráðuneyti Íslands er nýbúið að fjárfesta helmingi auðæfa sinna í nýtt verkefni sem ríkisstjórnin telur að muni móta framtíð fjármálaheimsins“.



Á þessum orðum hefst frétt sem látin er líta út fyrir að hafa verið birt á tæknivef CNN í gær. Þegar betur er að gáð er þó augljóst að fréttin er fölsk, enda tæknivefur CNN ekki til sem sérvefur, heldur aðeins sem undirvefur á viðskiptavef CNN.



Þá er slóðin in á fréttina sjálf allt önnur en hefbundin slóð á vef CNN. Auk þess er rætt við mann að nafni Jeremy Piven í fréttinni, og hann sagður vera umsjónarmaður menningarumfjöllunar CNN. Piven er hins vegar líklega best þekktur fyrir leik sinn sem Ari Gold í sjónvarpsþáttunum Entourage.



Í fréttinni er sagt að fjármálaráðuneytið hafi eytt 100 milljónum dollara, um ellefu milljörðum króna, til þess að kaupa nýsköpunarfyrirtækið The Bitcoin Revolution sem sagt er að sýsli með rafmyntir og tækni tengda þeim.



Jeremy Piven, hér fyrir miðju, er þekktari fyrir leiklist, fremur en umsjón með menningarumfjöllun CNN. Mynd/HBO

Samkvæmt upplýsingum frá fjármálaráðuneytinu á þessi frétt ekki við rök að styðjast og ráðuneytið hefur því ekki keypt nýsköpunarfyrirtækið The Bitcoin Revolution á 100 milljónir dollara.



Í fréttinni er almenningi boðið að taka þátt í fyrirtækinu og það eina sem til þess þurfi sé að smella á tengil inn í fréttinni. Líklegt er að um einhvers konar netveiðar sé um að ræða. Fréttin er sú nýjasta í röð falsfrétta sem tengist Íslandi og Bitcoin.



Fyrir ekki svo löngu síðan var Guðni Th. Jóhannesson, forseti Íslands, sagður hafa auðgast mjög á Bitcoin, sem og Ólafur Jóhann Ólafsson, rithöfundur og viðskiptamaður.



Þá hermdu einhverjir óprúttnir aðilar eftir útliti Viðskiptablaðsins og birtu falsfréttir þar sem andlit og nöfn mismunandi þjóðþekktra Íslendinga á borð við Björgólfs Thors Björgólfssonar, Eggerts Magnússonar, Jóns Ásgeirs Jóhannessonar, Björgólfs Guðmundssonar og Rúnars Freys Gíslasonar voru notuð og þeir sagðir geta sýnt lesendum hvernig hægt væri að græða milljónir á Bitcoin.



Fyrr á árinu varaði lögreglan á höfuðborgarsvæðinu við falsfréttasvindli á borð við það sem virðist vera á ferðinni hér. Í tilkynningu lögreglu sagði að svindl fyrirtækjanna fælist fyrst og fremst í því að sannfæra einstaklinga um að leggja inn fé sem nota á í „viðskiptaplan og tölvustýrða áhættu.“ Í flestum tilvikum hyrfu peningarnir þó fljótt og örugglega í viðskiptum sem aldrei áttu sér stað.