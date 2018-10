Leita logandi ljósi að sökudólgi

Umfangsmikil leit að sprengjuvargi stendur nú yfir í Bandaríkjunum eftir að fjöldi áhrifamanna innan bandaríska Demókrataflokksins fékk sendar sprengjur í pósti. Í gær kom í ljós að tvær sprengjur hefðu verið sendar Joe Biden, fyrrverandi varaforseta, og ein leikaranum Robert De Niro.



Áður hafði verið greint frá sprengjusendingum til Baracks Obama, Clinton-hjóna, George Soros, CNN og fyrrverandi leyniþjónustustjórans Johns Brennan, þingkonunnar Maxine Waters og fyrrverandi dómsmálaráðherrans Erics Holder. Síðastnefndi pakkinn var þó endursendur til Debbie Wasserman Schultz, fyrrverandi formanns miðstjórnar Demókrataflokksins, en heimilisfang hennar var að sögn heimildarmanna bandarískra fjölmiðla að finna á fleiri pökkum.



Sprengjurnar sem ætlaðar voru Biden og De Niro, en komust aldrei í hendur þeirra, voru áþekkar sprengjunum sem áður hafði verið fjallað um og þær því taldar hluti af þessu sama máli. Um rörasprengjur er að ræða. Sprengjupúður og glerbrot sett inn í plaströr sem var svo þakið svörtu límbandi. Á sprengjunni sem send var Brennan og CNN mátti einnig finna stafræna klukku og ef til vill á öðrum sprengjum líka.



Sprengjan sem ætluð var De Niro var send á Tribeca Grill, veitingastað í hans eigu í New York-borg. Framleiðslufyrirtæki hans, TriBeCa Films, er í sama húsi. Samkvæmt fréttastofu NBC var enginn inni á staðnum þegar sprengjan uppgötvaðist. Öryggisvörður á staðnum hafði verið heima hjá sér að fylgjast með fréttum af þessu máli þegar hann mundi eftir því að hafa séð álíka pakka í póstherbergi byggingarinnar. Hann hringdi svo í lögreglu sem fór á staðinn og fjarlægði pakkann.



Sprengjurnar sem ætlaðar voru Joe Biden fundust hins vegar sín á hvorri póstflokkunarstöðinni í heimaríki hans, Delaware. Önnur í Wilmington og hin í New Castle.



Ekki er enn vitað hvort sprengjurnar hefðu í raun og veru getað sprungið og ber sérfræðingum og heimildarmönnum bandarískra fjölmiðla ekki saman um það. Viðmælendur The New York Times drógu það til að mynda í efa á meðan viðmælendur CNN sögðu sprengjurnar „illa gerðar en nothæfar“.



Öll skotmörkin hafa gagnrýnt Donald Trump, forseta Bandaríkjanna, harðlega í fortíðinni og Trump skotið afar fast til baka. Til að mynda kallað Hillary Clinton spillta og Maxine Waters greindarskerta. Forsetanum hefur í gær og fyrradag verið kennt um að skapa sundrað og hatursfullt pólitískt andrúmsloft í Bandaríkjunum og því haldið fram að það hafi leitt til þessa voðaverks.



Trump sagði í gær að stór hluti þeirrar reiði sem greina mætti í bandarísku samfélaginu væri tilkominn vegna „falskrar og rangrar“ umfjöllunar meginstraumsfjölmiðla. „Þetta er orðið svo slæmt og hatursfullt að það er varla hægt að lýsa því lengur. Meginstraumsfjölmiðlar þurfa að taka sig saman í andlitinu Í SNATRI,“ tísti forseti.



Brennan, eitt skotmarkanna, svaraði um hæl á sama miðli: „Hættu að kenna öðrum um og líttu í spegil. Æsimennska þín, móðganir, lygar og hvatningar til líkamlegs ofbeldis eru til háborinnar skammar. Takt þú þig saman í andlitinu. Reyndu að haga þér eins og forseti.“



Samkvæmt CNN rannsaka yfirvöld málið sem innanríkishryðjuverk og liggja alþjóðleg hryðjuverkasamtök ekki undir grun. Verið er að reyna að rekja sendingarnar til baka til sendanda og stýrir hryðjuverkadeild alríkislögreglunnar FBI rannsókninni.