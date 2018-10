Forsætisráðherra hitar upp fyrir Airwaves

Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra hefur sett saman sérstakan lagalista í tilefni komandi Airwaves-hátíðar. Á listanum kennir ýmissa grasa, bæði má þar finna nokkur af uppáhaldslögum Katrínar sem og slatta af lögum frá listamönnum sem hafa spilað á Airwaves-hátíðinni. Þarna eru alþjóðlegar goðsagnir eins og Kate Bush, Peter Gabriel og Primal Scream í bland við íslenska listamenn eins og Young Karin, Auður, GDRN og Milkywhale.



Katrín er mikill aðdáandi Air­waves hátíðarinnar og þá sérstaklega andrúmsloftsins sem skapast í kringum hana.



„Airwaves-hátíðin hefur lengi verið mikilvægt kennileiti í landslagi íslenskrar menningar og frábær stökkpallur fyrir listafólk, þá sérstaklega listafólk á uppleið. Ég hef alltaf elskað andrúmsloftið sem ríkir í kringum hátíðina – það er gjörsamlega rafmagnað,“ segir Katrín.





Hér er lagalisti Katrínar:

This Woman’s Work, Kate Bush.High Five, Sigrid.Barso Re, A.R.Rahman, Shreya GhoshalIn.Your Eyes, Peter GabrielIn My View, Young Fathers.Back for Good, Take That.Play Dead, Björk.Líð er lag, Model.Some Velvet Morning, Primal Scream Space CowboyJamiroquai, David MoralesStronger, Sugababes.Computer Love, Kraftwerk.The Greatest, Sia and Kendrick Lamar.Bring It On, Nick Cave & The Bad Seeds.This Is Not America, David Bowie.Zero, Yeah Yeah Yeahs.The Words That Maketh Murder, PJ Harvey.Þú komst við hjartað í mér, Hjaltalín.I Need My Gil, The National.Try Sleeping with a Broken Heart, Alicia Keys.Nasty Boy, Trabant.Add This Song(12” Edit), Gus Gus.Síðasta ástin fyrir pólskiptin, Maus.What Else is There?, Röyksopp.Diamonds, Rihanna.I’m 9 Today, múm.L’erreur est humaine, Zebda.Rhubarb Girl, Milkywhale.Don’t You Worry Child, Swedish House Mafia.Eldalagið, Todmobile.Pass This On, The Knife.Unfinished Sympathy, Massive Attack.Honey, Robyn.Er of seint að fá sér kaffi núna, Prins Póló.Peakin’, Young Karin, Logi Pedro.Hvað ef, Auður, GDRN.