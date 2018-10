Frá hæsta fjalli niður í dýpstu djúp

MGM-kvikmyndaverið eignaðist handritið árið 2016 en í myndinni á að segja sögu geimfara sem er ráðinn til að sigla kafbát á dýpsta svæði úthafanna en þegar hann nálgast ákvörðunarstaðinn fara að gerast yfirnáttúrulegir hlutir. Baltasar er enginn nýgræðingur þegar kemur að því að gera myndir á sjó en hefur verið minna í því að kvikmynda neðan­sjávar. Hann hefur gert Djúpið, Adrift og næsta verkefni hans tengist einmitt sjó en það er myndin Arctic 30 sem hann greindi frá í Spjallþætti Loga Bergmanns.





Marilyn Monroe.

Arctic 30 segir frá áhöfn skipsins Arctic Sunrise, sem var í eigu náttúruverndarsamtakanna Greenpeace, og 30 manna áhöfn þess sem mótmælti olíuvinnslu á norðurslóðum með því að klifra upp eftir olíuborpalli rússneska fyrirtækisins Gazprom. Rússnesk yfirvöld sökuðu áhöfnina um sjóræningjastarfsemi en skipverjunum var svo sleppt í Rússlandi í nóvember árið 2013.



Baltasar er á samningi hjá WME sem var stofnað árið 1898. Skömmu síðar skrifaði Charlie Chaplin undir samning við WME en 1955 gengu tvær ofur­stjörnur í lið við skrifstofuna, Marilyn Monroe og Elvis Presley. Síðan þá hefur skrifstofan séð um mál Hollywood-stórstjarna.



Bradley Cooper valdi að gera sína eigin mynd í staðinn fyrir Deeper.

Gerði frekar A Star is Born

Bradley Cooper var orðaður við hlutverk í myndinni en tímasetningin hentaði ekki. Hann var nefnilega með sína eigin mynd í huga, A star is born, þar sem hann og Lady Gaga fara á kostum. Hann sagði sig því frá verkefninu til að gera sína eigin mynd, ákvörðun sem hann sér væntanlega ekki eftir enda hefur myndin og ekki síður tónlistin fengið stórkostlega dóma of flestir spá Cooper sjálfum Óskarnum fyrir hlutverk sitt.



Ísraelska ofurkonan Gal Gadot var hugsuð til að fara með aðalhlutverk í Deeper.

Með leikstjóra fór ofurkonan

Ungverski leikstjórinn Kornél Mundruczó var fyrst sagður ætla að leikstýra myndinni sem er sögð vera blanda af myndunum Birdman, The Shining og 2001 meðal annars. Hann vildi að Gal Gadot sem lék Ofurkonuna í samnefndri mynd myndi leika aðalkvenhlutverkið.



Nú þegar Mundruczó er horfinn á braut segja erlendir miðlar að samningur við Gadot sé einnig dottinn upp fyrir. Lítið er vitað um myndina annað en að handritshöfundur er Max Landis, sem á að baki handrit að myndunum Bright, American Ultra og Chronicle og þeir David S. Goyer (Krypton) og Kevin Turren (Assassination Nation) framleiða hana. Hvort Hollywood-slúðrið reynist svo rétt mun tíminn leiða í ljós.