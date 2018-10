Baltasar um næsta verkefni: „Hitnaði að innan þegar ég las handritið“

„Þetta verður enginn blockbuster en þetta verður eitthvað sem er þess virði að eyða tíma sínum í,“ sagði leikstjórinn Baltasar Kormákur í spjallþættinum Með Loga sem sýndur er á Sjónvarpi Símans.



Þar fær fjölmiðlamaðurinn Logi Bergmann þjóðþekkta gesti til sín en Baltasar var í síðasta þætti þar sem hann var spurður út í næstu verkefni hans.



Eitt af næstu verkefnum Baltasars er kvikmyndin Artic 30 sem segir frá áhöfn skipsins Arctic Sunrise sem var í eigu náttúruverndarsamtakanna Greenpeace, eða Grænfriðunga.



Í september árið 2013 ákvað þessi þrjátíu manna áhöfn að mótmæla olíuvinnslu á norðurslóðum með því að klifra upp olíuborpall rússneska fyrirtækisins Gazprom með það að markmiði að vekja athygli á því hvað gæti gerst ef slys yrði við vinnsluna.



Mótmælendur krefjast lausnar skipverjanna 30 sem Rússar handtóku. Vísir/EPA

Skipið Arctic Sunrise sigldi undir hollensku flaggi en alþjóðagerðardómurinn í Haag skipaði rússneska ríkinu til að greiða hollenska ríkinu skaðabætur vegna eignaupptöku á skipinu.



Rússnesk yfirvöld sökuðu áhöfnina um sjóræningjastarfsemi en skipverjunum var sleppt úr haldi í Rússlandi í nóvember árið 2013 eftir að þeim hafði verið veitt friðhelgi.



Baltasar sagðir frá því þegar lávarðurinn David Puttnam, sem hefur framleitt kvikmyndir á borð við Chariots of Fire, The Killing Fields, The Mission og Midnight Express, hafði samband við hann og vildi fá að kynna fyrir honum verkefni sem hann var með á teikniborðinu.



Puttnam bað Baltasar um að heimsækja sig í Westminsterhöllina í London en Baltasar sagði Puttnam vera fyrsta lávarðinn til að koma frumvarpi í gegnum breska þingið um loftslagsbreytingar.



Um var að ræða kvikmynd byggða á þessum raunum áhafnar Artic Sunrise en Baltasar sagði myndina nokkurs konar blöndu af myndunum Captain Phillips og Midnight Express. Er handrit myndarinnar unnið upp úr bókinni Don’t Trust, Don’t Fear, Don’t Beg eftir blaðamann The Guardian, Ben Stewart.



Baltasar á frumsýningu myndarinnar Adrift í Los Angeles. vísir/ap

„Þetta voru krakkar sem voru að berjast fyrir betri heimi en lenda á stóru maskínunni,“ sagði Baltasar.



Baltasar sagði markmiði að gera myndina á Íslandi með íslensku tökuteymi og mun þá nýja myndverið í Gufunesi, sem RVK Studios eiga, nýtast vel.



Hann sagði myndina vera af þeim toga að hún ætti eftir að skilja eitthvað eftir sig.



„Mér hitnaði að innan þegar ég las handritið,“ sagði Baltasar og lýsti því að það væri tilgangur með myndinni sem heillaði hann.



„Ég er ekkert endilega sammála Greenpeace að öllu leyti en mér finnst þetta góður málstaður og líka góður thriller, sem er eitthvað sem skiptir máli.“