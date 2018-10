Setningarnar sem aldrei heyrast frá erlendum ferðamönnum

Þórarinn Ævarsson, framkvæmdarstjóri IKEA, hjólaði í íslenska okrið í ferðaþjónustunni. Trúlega mun enginn ferðamaður nokkru sinni segja að hann hafi gert góð kaup hér á landi enda landið dýrasti áfangastaður heims samkvæmt OECD.



Fréttablaðið tók saman nokkrar setningar sem erlendir ferðamenn munu líklegast aldrei láta falla.



„Heyrðu, fyrst bjórinn er svo ódýr ætla ég að fá tvo“

Áfengi er dýrt á Íslandi. Fréttablaðið/anton brink

Ísland rukkar gríðarlega mikið fyrir bjórinn og skiptir engu máli hvort hann er innlendur eðaerlendur. Samkvæmt könnun sem ferðaskrifstofan Intrepid opinberaði í maí var bjórinn dýrastur hér á landi en ódýrastur í Víetnam.„Bjórdrykkjumenn ættu að hugsa sig vel um áður en þeir bjóða á línuna á Íslandi,“ sagði í frétt um málið.

„Góður þessi innlendi bjór í búðinni“

Svona er úrvalið ekki í matvörubúðum. Vísir/GVA

Bjórinn er ekki kominn í búðir en þó reyna búðir að blekkja ferðamenn. Í frétt frá árinu 2016 kom fram að áfengislausu víni og léttbjór væri stillt upp á áberandi stöðum í verslunum.Sagði varaformaður neytendasamtakanna að verslanir væru í blekkingaleik.

„Það er svo auðvelt að keyra hér á Íslandi“

Fyrir um tveimur árum fylgdu þessar kínversku stúlkur Google maps samviskusamlega og óku út í ána í stað þess að fara yfir brúna. SKESSUHORN/ALFONS FINNSSON

Í síðustu könnun Ferðamálastofu gáfu 22,6 prósent ferðamanna vegakerfinu 0-6 í einkunn.Árin 2015 til 2017 slösuðust alls 739 einstaklingar í umferðarslysum tengdum erlendum ökumönnum eða um einn á dag samkvæmt Umferðarþingi í byrjun mánaðarins.

„Öll þessi öryggisgæsla er óþörf“

Lögregla hefur yfirleitt í nógu að snúast. Vísir/Vilhelm

Lögreglan er undirmönnuð og með enga peninga svo hún sést ekki lengur á vegum landsins, já, sést bara almennt ekki.Trúlega mun enginn útlendingur nokkru sinni kvarta undan of mikilli löggæslu.

„Góðar almenningssamgöngur“

Fjöldi ferðamanna hér á landi hefur aukist gríðarlega undanfarin ár Vísir/Vilhelm

Í flugstöðinni er svo erfitt að finna skilti um almenningssamgöngur að fáir nýta sér þær.Í könnun Ferðamálastofu sagði einn:„In my eyes Iceland is too touristy, extremely expensive; car is an absolute necessity because so called public transport is incredibly expensive and infrequent for ordinary travelling.“

„Manni líður eins og maður sé einn í heiminum“

Norðurljósin heilla.

Í könnun sem Ferðamálastofa gerði í fyrra þar sem ferðamenn voru spurðir: Hvers vegna ertu ekki líklegri til að mæla með Ísland sem áfangastað fyrir ferðamenn? kom fram í nokkrum svörum að fyrir utan að landið væri óheyrilega dýrt væri það of túristalegt.„Everyone doing the same things, going the same places. It’s not that I would not recommend it.“Glöggt er gestsaugað.

„Ég sá fullt af norðurljósum í sumar“

Það er sko ekki hægt.