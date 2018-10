Engin tilkynning um skotárás í New York um helgina

Helgin var óvenjulega róleg hjá lögreglunni í New York í Bandaríkjunum þar sem engin tilkynning um skotárás eða morð kom inn á borð. Þetta er í fyrsta sinn í aldarfjórðung sem þetta gerist.



„Þetta er í fyrsta sinn í áratugi og staðreynd sem ekki bara lögreglan í New York heldur allir íbúar borgarinnar geta verið stoltir af,“ segir í James O'Neill hjá lögreglunni.



Síðasta skotárásin fyrir helgi var á fimmtudagsmorgni þegar 25 ára karlmaður var skotinn í magann í Brooklyn. Tilkynning barst svo um skotárás síðdegis í gær þegar maður var skotinn í hverfinu Bronx.



292 myrtir á síðasta ári

Á síðasta ári voru 292 manns myrtir í New York þar sem íbúar telja um 8,5 milljónir. Það var lægsti fjöldinn frá sjöunda áratug síðustu aldar.



Þrátt fyrir að síðastliðin helgi hafi verið róleg stefnir í að morðum í New York muni aftur fjölga í ár, samanborið við síðasta ár.