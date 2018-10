Drungi og ungæði einkennir hljóðrás harmsögunnar

Kvikmyndin Lof mér að falla hefur hlotið töluvert lof síðan hún var frumsýnd í byrjun septembermánaðar. Yfir fjörutíu þúsund manns hafa lagt leið sína í kvikmyndahús til að sjá hana og mikil umræða hefur skapast um forvarnargildi hennar.



Minna hefur verið fjallað um tónlistina í myndinni en hún er að mestu leyti íslensk að uppruna. Ekki nóg með það, heldur er mikill meirihluti laga sem heyrast í henni eftir ungt og tiltölulega óþekkt íslenskt tónlistarfólk. Þar má nefna Kæluna miklu, aYia, Hatara, russian.girls, k.óla og Korter í flog.



Tónlist þessara listamanna gæti í flestum tilvikum flokkast sem drungaleg jaðartónlist, þó að mikill munur sé á sveitunum. Fáir meðlima sveitanna eru búnir að ná þrítugu og allnokkrir eru rétt skriðnir yfir tvítugt.



Kælan Mikla spila svokallað darkwave, sem þær þýða sjálfar sem óttabylgju. Fréttablaðið/Eyþór

Kælan Mikla - Kalt

Kalt er titillag myndarinnar. Gotaskotin raftónlist Sólveigar Matthildar, Margrétar Rósu og Laufeyjar Soffíu, sem mynda Kæluna, hefur átt virkilega góðu gengi að fagna, sérstaklega erlendis. Sveitin, sem er skírð eftir persónu úr Múmínálfunum, var stofnuð til þess að taka þátt í ljóðaslammi Borgarbókasafnsins árið 2013 og bar sveitin þar sigur úr býtum.

Mikið vatn hefur runnið til sjávar og hafa hljóðgervlar og trommuheilar heltekið hljóðheim sveitarinnar í seinni tíð. Fyrsta plata þeirra kom út árið 2016 hjá gríska plötufyrirtækinu Fabrika Records og er önnur skífa á leiðinni 9. nóvember. Sú heitir Nótt eftir nótt og er gefin út af kanadísku útgáfunni Artoffact Records.



Ákveðnum áfanga var náð hjá sveitinni var náð í sumar þegar þær fengu persónulegt bréf frá goth-föðurnum Robert Smith, forsprakka The Cure, með boði til að spila á Meltdown-hátíðinni í London, sem hann sá um listræna stjórnun fyrir í ár.



russian.girls - Good Being Bad

russian.girls byrjaði sem sóló-verkefni Guðlaugs Halldórs Einarssonar, sem hafði þá gert tónlist með félaga sínum Hrafnkeli Kaktusi undir nafninu Captain Fufanu (nú Fufanu) um þónokkurt skeið.

Verkefnið hefur svo bætt við sig og fækkað meðlimum öðru hverju, en í núverandi útgáfu sveitarinnar eru ásamt Guðlaugi Tatjana Dís, og Gylfi Sigurðsson. Sá síðarnefndi var áður trommari Retro Stefson, Ojba Rasta og fleiri sveita.



Sveitin spilar drungalega og sígarettureykta skynvilluraftónlist og er fátt sem líkist tónlistinni hér á landi annað en Skrattar og Fufanu, en Guðlaugur er einnig meðlimur þeirra beggja. Athygli vekur að bæði Skrattar og Hatari hafa verið gefnir út af Hinu myrka mani, plötuútgáfu á vegum meðlima Kælunnar Miklu.



Guðlaugur og Tatjana eru skrifuð fyrir laginu Good Being Bad, sem kom fyrir í myndinni, og kom út á stuttskífunni To the Bone síðustu áramót.





To the Bone by russian.girls



Síðasta föstudag kom svo út stuttskífan Digua, sem er partur af Sisters & Brothers seríu útgáfufyrirtækisisns h&n music. Skífan er „hefðbundnari“ í hljómi en margar aðrar útgáfur sveitarinnar, en kemur afar vel út.



Mystískir hljóðheimar aYia hafa heillað íslenska kvikmyndagerðarmenn.

aYia - Ruins

Ruins var annað lagið frá þessu dularfulla þríeyki sem birtist skyndilega á veraldarvefnum. Kári Einarsson, Kristinn Roach og Ásta Fanney Sigurðardóttir mynda sveitina. Öll hafa þau komið víða við í listsköpun. Kári spilar m.a. með Oyama og Björtum Sveiflum og Kristinn var einn af stofnmeðlimum verkefnisins Útidúr. Ástu Fanney er margt til lista lagt, en hún hefur getið sér gott orð sem skáld og myndlistarkona.Ljóst er að aYia hefur vakið athygli íslenskra kvikmyndagerðarmanna því að í stiklu fyrir myndina Undir halastjörnu (sem var einmitt sýnd á undan Lof mér að falla þegar blaðamaður sá hana fyrir skömmu) sem nýverið var frumsýnd er sama lag notað. Von er á samnefndri fyrstu plötu sveitarinnar 16. nóvember næstkomandi en fyrr í mánuðinum kom út smáskífan Slow.

Hatari - Biðröð mistaka

Matthías Tryggvi, söngvari Hatara, á tónleikum. Fréttablaðið/Laufey

Margmiðlunarverkefnið Hatari er skipað þremenningunum Klemensi Hannigan, Matthíasi Tryggva Haraldssyni og Einari Stefánssyni, auk fjölda fólks sem kemur iðulega að tónleikahaldi þeirra. Þeir hafa vakið mikla athygli síðan sveitin kom fram á sjónarsviðið snemma árs 2016. Fyrstu tónleikarnir sveitarinnar voru einmitt á vegum áðurnefndrar plötuútgáfu Hins myrka mans.Einna helst hefur sveitin vakið athygli fyrir einstaka sviðsframkomu með miklum leikrænum tilþrifum og búningum undir áhrifum frá nasista- og BDSM-klæðaburði. Sveitin hefur í tvígang unnið verðlaun fyrir bestu sviðsframkomu á árlegum tónlistarverðlaunum The Reykjavík Grapevine.

post-dreifing

k.óla - Finna fyrir þér

Korter í flog og k.óla eru innan vébanda tónlistarútgáfunnar og kollektívsins post-dreifingar , en það hefur haslað sér völl í grasrótarlistasenu Reykjavíkur undanfarin ár.Samkvæmt einum forsprakka post-dreifingar heyrði einhver aðstandenda Lof mér að falla lögin tvö sem koma fyrir í myndinni á safnskífunni Drullumall #1 sem kom út í mars á þessu ári. Í kjölfarið var haft samband við listamennina um notkun á lögunum.k.óla er listamannsnafn hinnar 22 ára Katrínar Helgu Ólafsdóttur, en hún gaf út sína fyrstu plötu, GLASMANÍU, fyrrasumar hjá post-dreifingu. Hún nemur tónsmíðar við LHÍ og er einnig meðlimur í Milkhouse. Raftónlist sem er í senn poppuð og undir klassískum áhrif einkennir hljóðheim hennar. Í sumar gaf post-dreifing út bók hennar Nettspeki sem samanstendur af samræðum hennar við vini sína um hvað sé kúl.Hún vinnur nú að nýrri stuttskífu sem kemur út einhvern tímann á næsta ári.

Korter í flog - Jóhann



ZÖE

Korter í flog er Reykvísk furðurokksveit. Post-punk, garage-rokk og jafnvel krautrokk í vel kryddaðri súrkálskássu. Fyrsta plata þeirra Lög til að slá við vol. 1 kom út fyrir um ári síðan. Meðlimir sveitarinnar eru 6 í grunninn en á tónleikum stökkva oft ýmsir furðufuglar á svið og gera allan fjandann, allt frá því að slá í takt á ruslafötur yfir í að dansa öfgafullan óreiðutangó.Korter í flog mun gefa út tvöfalda LP plötu fyrir áramót á vegum post-dreifingar. Nýlega gaf sveitin út sjónræna plötu sem ber nafnið Flog í korter. Vókalisti sveitarinnar, Susan Creamcheese, gerði vídjóverkið við plötuna. Eins og áður segir komu bæði Jóhann með Korter í flog og Finna fyrir þér með k.óla út á safnskífu post-dreifingar, Drullumalli #1.Auk laga þessara listamanna eru í myndinni tvö lög eftir bandarísku tónlistarkonuna ZÖE, Zoe-Ruth Erwin réttu nafni, en hún samdi annað þeirra eftir að hafa séð ókláraða útgáfu af myndinni. Let Me Fall heitir það og heyrist yfir kreditlista myndarinnar. Fyrrum Englaborgarbúinn Zoe er nú búsett í Reykjavík. Hún er einnig meðlimur sveitarinnar Little Red Lung.

Toy machine

Að lokum eru lög með rapprokkhljómsveitinni Toy Machine, sem var stofnuð árið 1998 og lagði upp laupana 2001.Baldvin Z, leikstjóri myndarinnar, var trommari sveitarinnar á meðan hún starfaði.Hún rís upp frá dauðum og spilar á Airwaves hátíðinni í ár, en hún spilaði einnig á fyrstu útgáfu hátíðarinnar sem haldin var í flugskýli á Reykjavíkurflugvelli árið 1999.Baldvin hefur sett öll áðurnefnd lög saman í Spotify lagalista sem hlusta má á hér fyrir neðan.