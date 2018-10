Októberspá Siggu Kling – Nautið: Átt eftir að hreinsa óreiðuna í kollinum

Elsku Nautið mitt, þú ert á tímabili þar sem þú verður snöggur til athafna og ferð eftir fyrstu hugsun og sú hugsun er rétta svarið. Það voru gerðar rannsóknir á fólki sem tók próf og það breytti svörunum eftir því sem þau fengu meiri tíma til að svara og í 80% tilfella gáfu þau röng svör eftir frekari umhugsun. Svo ekki hugsa of lengi, heldur framkvæmdu strax því þú veist rétta svarið. Þú átt eftir að hreinsa óreiðuna í kollinum á þér og láta vaða.



Þér finnst þú sért að bíða og bíða og ekkert sé að gerast nógu hratt, en þú ert að fara á fljúgandi ferð og þegar þú nálgast næsta vor þá geturðu séð að ótrúlega magnaðir hlutir eru í augsýn. Eins og nýtt heimili og ástríðufullt samband fyrir þá sem eru að leita eftir því.



Ef þér finnst þú finnir fyrir kvíða þarftu að koma þér út úr aðstæðum sem gefa þér þá tilfinningu, kvíðinn fylgir því að hugsa of mikið svo skilaboðin eru, hættu að hugsa, segðu hátt og skýrt nei eins og þú værir að tala við hund þegar hugsanir leita á þig sem valda þér kvíða.



Þegar ég lendi í aðstæðum sem valda mér kvíða þá segi ég skýrt nei við heilann á mér og set strax inn nýja hugsun því það er sálin sem er forstjórinn en heilinn fyllist eins og sjálfkrafa af neikvæðni og þá er gott að nota æðruleysisbænina:



Guð gefi mér mátt til að Guð - gef mér æðruleysi

til að sætta mig við það sem ég fæ ekki breytt,

kjark til að breyta því sem ég get breytt

og visku til að greina þar á milli.



Fræg Naut: Aron Einar Gunnarsson fyrirliði íslenska knattspyrnulandsliðsins, Hannes Þór Halldórsson markvörður, Ari Freyr Skúlason landsliðsmaður, Svali Kaldalóns fjölmiðlamógúll, Guðrún Veiga Guðmundsdóttir, rithöfundur og latikokkur, Ellý Ármanns fjölmiðlakona, Friðrik Þór Friðriksson leikstjóri, Valtýr Björn Valtýsson íþróttafréttamaður, Ólafur Ragnar Grímsson, Álfheiður Ingadóttir þingkona, Halldór Laxness, rithöfundur og skáld, Rúnar Freyr Gíslason leikari, Garðar Thor Cortes söngvari, Helga Möller söngkona, Katrín Tanja Davíðsdóttir crossfit-meistari, Nanna Bryndís Hilmarsdóttir söngkona, Pétur Jóhann Sigfússon, Addi Exos dj-snillingur, Davíð Rúnar Bjarnason, boxari, Þórunn Pálsdóttir fasteignasali.