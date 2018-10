Vaktstjóri á Búllunni aldrei séð annað eins en lögreglumaðurinn neitar sök

Þrítugur lögreglumaður neitar að hafa sýnt af sér gáleysi þegar hann færði grunaðan einstakling í lögreglubifreið í maí í fyrra. Hann sætir ákæru fyrir líkamsárás og brot í starfi með því að hafa að kvöldi laugardagsins 6. maí, af stófelldu gáleysi, ekki gætt lögmætra aðferða þegar hann hugðist koma pólskum karlmanni inn í lögreglubifreið.



Maðurinn hafði verið handtekinn og reyndi lögreglumaðurinn að koma honum í bílinn. Er honum gefið að sök að hafa skellt afturhurð lögreglubílsins allt að fjórum til fimm sinnum þrátt fyrir að fætur hins handtekna voru ekki komnir inn í bílinn. Hægri fótleggurinn lenti á milli með þeim afleiðingum að hann hlaut tilfærð brot á sköflungi og sperrilegg hægri fótleggjar sem þurfti að rétta af með skurðaðgerð.



Pólverjinn krefst tæplega sjö milljóna króna í bætur vegna árásarinnar. Málið var þingfest í gær í Héraðsdómi Reykjaness og neitar lögreglumaðurinn sök.



Mál hins lögreglumannsins, konu, var látið niður falla. Vísir/Vilhelm

Ríkissaksóknari sneri við ákvörðun

Freyr Jóhannsson, vaktstjóri á Hamborgarabúllunni. Vísir/Vilhelm

Tveir lögreglumenn, karl og kona, sættu rannsókn vegna handtökunnar en aðeins annar þeirra sætir ákæru. Þeir voru kallaðir út að Hamborgarabúllunni vegna þess að gestir á veitingastaðnum, tveir menn, voru ölvaðir og með læti.Maðurinn, sem slasaðist illa á fæti, neitaði að framvísa skilríkjum þegar lögreglan óskaði eftir því og kvaðst ekki skilja íslensku. Lögreglumennirnir ákváðu í kjölfarið að handtaka manninn og færa hann á lögreglustöð. Maðurinn streittist hins vegar á móti og félagi hans reyndi að koma honum undan handtökunni, meðal annars með því að toga manninn til sín og ýta í lögreglumennina.Héraðssaksóknari fór með rannsókn á málinu og komst að þeirri niðurstöðu að þótt gögn málsins bentu til að gæta hefði mátt betur að meðalhófi í störfum á vettvangi, væru ekki nægar líkur á sakfellingu í málinu. Gögn málsins bæru ekki með sér að lögregla hefði, af ásetningi eða stórfelldu gáleysi, farið gegn lögmæltum aðferðum við handtökuna. Var ákveðið að ákæra ekki í málinu.Ríkissaksóknari féllst á þetta í tilfelli annars lögreglumannsins en felldi úr gildi ákvörðunina varðandi hinn. Var héraðssaksóknara falið að taka máið á hendur honum til ákærumeðferðar.

Skildi ekki spurningar um kennitölu

„Ég hef aldrei séð annað eins,“ sagði Freyr Jóhannsson, vaktstjóri á Hamborgarabúllunni við Dalveg í Kópavogi, í samtali við fréttastofu í fyrrasumar.Freyr sagði mennina tvo hafa komið inn á Hamborgarabúlluna og verið með nokkur læti. Þeir hefðu báðir verið mjög ölvaðir. Að sögn Freys var fjölmennt inni á staðnum enda hafi atvikið átt sér stað á háannatíma, eða um kvöldmatarleytið. Honum hafi ekki staðið á sama vegan ólátanna og óskað eftir aðstoð lögreglu. Viðbrögðin hafi hins vegar komið honum á óvart.„Það leit út fyrir að lögreglumaðurinn hefði haft mjög slæma reynslu af útlendingum því um leið og maðurinn byrjaði að tala útlensku var eins og lögreglumaðurinn hefði séð rautt – eins og hann væri að búast við því versta. Lögreglumaðurinn sagði alltaf: „Do you have kennitala, do you have kennitala?“ og Pólverjinn skildi ekki neitt,“ sagði Freyr.Í framhaldinu hafi maðurinn verið handtekinn.

Mjög harkalegt og gróft

„Maðurinn streittist mikið á móti þegar hann var handtekinn og vinur hans sömuleiðis, því hann byrjaði að toga í manninn og lögreglumennina. Þegar hann gerði það drógu lögreglumennirnir upp kylfu og ýttu hinum niður í jörðina og börðu hann með kylfunni. Lögreglumaðurinn ýtti þessum handtekna svo inn í bílinn, en þegar maðurinn hélt áfram að streitast á móti byrjaði lögreglumaðurinn að lemja hann með kylfunni af fullum krafti og lamdi bílhurðinni ítrekað í sköflunginn á honum. Þetta var mjög harkalegt og gróft og ég hef aldrei séð annað eins.“Freyr sagði lögregluna svo hafa ekið af stað með þann handtekna, en skilið hinn manninn eftir.„Hinn var bara skilinn eftir hjá okkur. Hann var brjálaður og ætlaði í okkur. Hann var til dæmis mjög agressífur á móti mér og spurði hvort ég ætlaði að hringja aftur í lögregluna,“ segir Freyr og bætir við að fólki á staðnum hafi verið mjög brugðið, enda hafi þetta verið mjög alvarlegt og gróft ofbeldi af hálfu lögreglumannanna.Lögmaður mannsins sem fótbrotnaði segir skjólstæðing sinn hafa flutt úr landi síðan árásin var gerð.