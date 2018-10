20 látnir eftir að limmósínu var ekið inn í verslun í New York-fylki

20 eru látnir eftir að limmósína ók inn á vinsælan túristastað í bænum Schoharie í New York-fylki í Bandaríkjunum í gær. Þetta hefur AP-fréttaveitan eftir ríkislögreglu fylkisins.



Samkvæmt staðarmiðlinum Times Union of Albany sáu sjónarvottar limmósínuna þeysast á ógnarhraða niður brekku með þeim afleiðingum að hún lenti inni í garðhúsgagnabúð sem nýtur mikilla vinsælda á haustin hjá laufblaðaáhugafólki (e. leaf-peepers).



Samkvæmt heimildum AP voru 18 hinna látnu farþegar limmósínunnar en hinir tveir voru gangandi vegfarendur í versluninni sem ekið var inn í.



Yfirvöld á svæðinu hafa ekki gert nöfn hinna látnu opinber né heldur gefið út nánari upplýsingar um slysið. Ferðamálaöryggisráð Bandaríkjanna rannsakar nú málið.



Schoharie er tæpa 300 kílómetra norður af New Yorg-borg.