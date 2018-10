Chrissy Teigen svitnaði og táraðist þegar hún borðaði eldheita vængi

Ofurfyrirsætan Chrissy Teigen var á dögunum gestur í þætti First We Feast á You-Tube en þeir kallast einfaldlega Hot Ones.



Í þáttunum ræða þáttastjórnandinn, Sean Evens, og gesturinn saman en á sama tíma borða þau vel sterka vængi með mismunandi eldheitum sósum. Þetta var fyrsti þátturinn í sjöundu seríu þáttanna.



Saman fóru þau í gegnum feril Teigen sem hefur í gegnum tíðina verið þekkt fyrir það að liggja ekki á skoðunum sínum og tjáir sig reglulega á Twitter. Hún er um þessar mundir að gefa út matreiðslubókina Cravings: Hungry for More.



Verkefnið var ekkert sérstaklega auðvelt fyrir Teigen en hún svitnaði öll og táraðist í gegnum ferlið eins og sjá má hér að neðan.