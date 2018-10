Trump-liðar telja sig svikna af Taylor Swift

Yfirlýsing Taylor Swift um að hún ætli sér að kjósa Demókrata í þingkosningunum í Bandaríkjunum í nóvember kom stuðningsmönnum Donald Trump, forseta, á Reddit og 4chan verulega á óvart. Þeir virðast sannfærðir um að hún hafi ekki skrifað yfirlýsinguna sjálf, enda hafa þeir um árabil verið sannfærðir um að Swift sjálf styðji Trump og málstað þeirra sjálfra. Swift hefur oft á tíðum verið hyllt á spjallborðum Reddit og 4chan og því hefur jafnvel verið haldið fram að hún hafi sjálf tekið virkan þátt í umræðunni undir dulnefni.



Meðal þess sem hefur sannfært marga notendur 4chan um að Taylor Swift sé ein af þeim er að hún skýrði köttinn sinn Meredith. Það gerðist í nóvember 2011 og á svipuðum tíma var einn þráður á 4chan sem snerist um keppni varðandi nafn á ketti og nafnið Meredith bar sigur úr býtum. Swift hafði reyndar skírt kött sinn nokkrum dögum áður en nafnakeppnin hófst en það virðist ekki hafa skipt máli.



Í kjölfarið voru fleiri og mis-gáfulegar kenningar dregnar fram í dagsljósið og hefur því meðal annars verið haldið fram að hún sé nasisti í laumi.



Milo Yiannopoulos skrifaði eitt sinn grein á Breitbart þar sem hann fjallaði um aðdáun „hins-hægrisins“ á Taylor Swift. Þeir trúðu því að hún væri sammála þeim en þyrfti að fela skoðanir sínar vegna þess hve framsækin tónlistariðnaðurinn sé.



Notendur Reddit á undirsíðu stuðningsmanna Trump hafa einnig verið að skrifa um mögulegt ástarsamband Kanye West og Taylor Swift þar sem þau eigi bæði að vera sammála um að Trump sé besti forseti Bandaríkjanna. Sá sem hóf þá umræðu bætti þó við eftir yfirlýsingu Swift að hann hefði ekki vitað að Swift hefði gengið vinstrinu á hönd.



Ætlar að kjósa Demókrata

Svo gerðist það að Swift tjáði sig um stjórnmálin í Bandaríkjunum og sagðist ætla að kjósa Demókrata.Í yfirlýsingu Swift sagðist hún hafa forðast það að ræða stjórnmál opinberlega á árum áður. Skoðun hennar hefði hins vegar breyst vegna atburða í hennar lífi og í heiminum á síðustu tveimur árum.„Ég hef og mun alltaf kjósa eftir því hvor frambjóðandinn mun verja og berjast fyrir þeim mannréttindum sem ég tel að allir eigi skilið í þessu landi,“ skrifaði Swift. Hún sagðist trúa á baráttunni fyrir mannréttindum LGBTQ-fólks og að hvers kyns mismunun sem byggði á kyni eða kynhneigð ætti ekki rétt á sér.Þá sagði hún að kerfisbundinn rasismi gagnvart lituðu fólki í Bandaríkjunum valdi henni ótta og hann væri ógeðslegur.„Ég get ekki kosið einhvern sem mun ekki berjast fyrir velferð allra Bandaríkjamanna, sama hvernig þeir eru á litinn.“Swift mun kjósa í Tennessee og vék hún máli sínu að þingkonunni Marsha Blackburn sem hefur gefið kost á sér til öldungadeildar Bandaríkjaþings fyrir Repúblikanaflokkinn. Hún sagðist ávalt vilja kjósa konu í embætti en að þessu sinni gæti hún það ekki.„Mér finnst skelfilegt hvernig hún hefur kosið á þingi. Hún kaus gegn jöfnum launum kynjanna. Hún kaus gegn Reauthorization of the Violence Against Women Act sem ætlað var að vernda konur gegn heimilisofbeldi, eltihrellum og nauðgunum. Henni finnst að fyrirtæki eigi rétt á því að neita samkynhneigðum þjónustu. Hún trúir því einnig að þau eigi ekki rétt á því að kjósa,“ skrifaði Swift.Þess í stað sagðist Swift ætla að veita frambjóðendum Demókrataflokksins atkvæði sitt, bæði til fulltrúa- og öldungadeildarinnar. Þá hvatti hún ungt fólk til þess að kjósa og til þess að kynna sér frambjóðendur gaumgæfilega.

Samkvæmt Washington Post hafa umræður um hin meintu svik Swift tekið umræðuna yfir á spjallborðum hægri sinnaðra netverja í Bandaríkjunum. Margir lýstu því yfir að þeir væru ekki lengur aðdáendur hennar. Einn notandi Reddit sagði að um 90 prósent stuðningsmanna Trump hefðu talið Swift vera stúlkuna þeirra, eins og hann orðaði það, en svo væri ekki lengur.



Fleiri slógu á svipaða strengi og einhverir gripu jafnvel til hótana. Swift myndi sjá eftir því að reita 4chan til reiði. En blaðamaður Washington Post bendir á að ein mynd, svokallað meme, hafi fangað stemninguna hvað best. Sú mynd var af grátandi froski, sem kallast Pepe, þar sem hann verið við það að skjóta sig í höfuðið.



Trump sagði við blaðamenn í gær að hann væri viss um að Taylor Swift vissi ekkert um Marsha Blackburn og að honum væri um 25 prósentum minna vel við Swift í kjölfar yfirlýsingar hennar.