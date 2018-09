Snýr West Wing aftur?

Ummæli leikarans Bradley Whitford um að hann sé tilbúinn til þess að snúa aftur til þess að leika í nýrri gerð sjónvarpsþáttanna vinsælu West Wing hafa vakið upp umræðu um að til standi að endurvekja þættina. Allt veltur það hins vegar á höfundi og skapara þáttanna, Aaron Sorkin, sem meðal annars hefur nýlega sagst vera með hugmynd um hvernig það væri hægt.



Þættirnir voru sýndir á NBC-sjónvarpstöðinni, og á RÚV hér á landi, á árunum 1999 til 2006 og urðu þeir afar vinsælir. Þar var fylgst með Jed Bartlett, forseta Bandaríkjanna sem leikinn var af Martin Sheen, og starfsmönnum hans í Hvíta húsinu feta sig í gegnum hinar margþættu áskoranir sem fylgja bandarískum stjórnmálum.



Eru vinsældirnar að einhverju leyti raktar til þess að forsetinn sem Sheen lék var að mörgu leyti algjör andstæða George W. Bush, þáverandi forseta Bandaríkjanna. Fyrir marga áhorfendur var West Wing því klukkutíma athvarf frá ævintýrum Bush, sem varð æ óvinsælli eftir því sem leið á forsetatíð hans sem stóð frá 2000 til 2008.



Þættirnir voru margverðlaunaðir. Vísir/Getty

Athvarf fyrir andstæðinga Bush

Ef til vill má rekja það til þess að helsti markhópur þáttanna var fólk með háskólagráðu. Rannsóknir sýna að slíkt fólk sé l íklegra til þess að kjósa demókrata í kosningum í Bandaríkjunum . Því kemur það mögulega ekki á óvart að áhorfendahópur West Wing kalli eftir endurgerð, svo að meðlimir hópsins geti fengið svipað athvarf og menntaðir demókratar fengu með þáttunum þegar Bush varð forseti.

„Það væri frábært að fá West Wing aftur á þessum tíma fyrir alla þá sem eru ósáttir við það sem er í gangi í dag.“



Þegar Barack Obama var forseti á árunum 2008 til 2016 heyrðust hins vegar ekki mörg köll um að endurvekja ætti þættina en skömmu eftir að Donald Trump tók við lyklunum af Hvíta húsinu varð umræða um slíkt háværari.Þetta var haft eftir Allison Janney, sem lék C.J. Cregg blaðafulltrúa forsetans, í viðtali árið 2017 þar sem hún efaðist reyndar um að endugerð þáttannna væri möguleg þar sem leikararnir væru orðnir of gamlir, vesturálma Hvíta hússins væri staður fyrir ungt hugsjónafólk.

Ekki gert án aðkomu Sorkin

Frá 2017, og raunar fyrr en það, hafa leikarar þáttanna í sífellu strítt aðdáendahópnum og ýjað að því að endurgerð sé í vændum. Bæði hafa leikarnir komið saman til þess að leika í stuttum auglýsingum til stuðnings tiltekinna málefna auk þess sem að Sorkin sjálfur hefur rætt hugmyndina í viðtölum.Algjör grunnforsenda fyrir því að þættirnir verði endurgerðir er þátttaka Sorkins sem bjó til þættina og skrifaði þá. Sorkin er líklega þekktasti handritshöfundur Hollywood, höfundur mynda á borð við A Few Good Men og The Social Network, en Sorkin halut óskarsverðlaunin fyrir handrititið að þeirri mynd. Sjálfir hafa leikararnir mært Sorkin fyrir handritin sem hann dældi út, en hann skrifaði nær alla þættina fram að fimmtu þáttaröð þáttanna. Var hann undir miklu álagi og hætti afskiptum af þáttunum eftir fjórðu seríuna . Fyrir þá sem horft hafa á hættina er augljóst að gæðum þáttanna hrakaði eftir að Sorkin hætti, þrátt fyrir að West Wing héldi vinsældum sínum. Sjálfir hafa leikarnir talað um það í viðtölum og því kemur ekki á óvart að gerð sé krafa um það að verði þættirnir endurvaktir, þá verði það undir stjórn Sorkin.

Kominn með fastmótaða hugmynd en samt í ákveðnum vanda

„Sterling K. Brown leikur forsetann og það er eitthvað í gangi, eitthvað neyðartilvik eða mjög viðkvæm staða og mögulegt stríð og Bartlett, sem er löngu kominn á eftirlaun, kemur inn til þess að hjálpa eins og Richard Nixon gerði fyrir Bill Clinton.“



#AaronSorkin if you are serious, sir, I would be honored! https://t.co/7lZ3aocK95

— Sterling K Brown (@SterlingKBrown) November 29, 2017

Sjálfur hefur Sorkin aldrei útilokað að þættirnir verði endurvaktir og raunar hefur hann gefið hugmyndinni byr undir báða vængi. Hann hefur nefnilega ákveðna hugmynd um hvernig hægt sé að endurvekja þættina.Sagði Sorkin í viðtali við The Hollywood Reporter á síðasta ári. Þar sagði hann einnig að ef hann myndi finna leið til þess að gera þættina án þess að það myndi líta út eins „Brady-Bunch endurvakning“ myndi hann gera það.Vandamálið við hugmyndina um Brown sem forseta, sem getið hefur sér gott orð fyrir leik sinn í þáttunum This Is Us, er að Sorkin segist eiga í erfiðleikum með að finna leið inn í þættina fyrir starfsfólk Bartlett sem lék lykilhlutverk í þáttunum, þar á meðal Janney sem og áðurnefndan Whitford sem lék Josh Lyman, einn helsta ráðgjafa forsetans, auk fjölda annarra leikara.Sjálfur er Brown til í hlutverkið.

NBC til í slaginn hvenær sem er

Í áðurnefndu viðtali við Sorkin kemur fram að NBC-sjónvarpstöðin hafi sagt við hann að sé hann tilbúinn til þess að endurvekja þáttinn þurfi hann bara að nefna það, sjónvarpsstöðin sé klár og að Sorkin megi ráða því hvernig það verði gert. Þetta staðfesti Bob Greenblatt sem nýverið hætti sem forstjóri NBC í nýlegu viðtali. „Ef Aaron segir: „Ég er til í að gera þetta og ég get komið með gömlu leikarana“, þá myndum við að sjálfsögðu stökkva á það,“ sagði Greenblatt.Það myndi passa ágætlega inn í tískuna í sjónvarpsiðnaðinum vestra þar sem endurgerðir verða æ algengari, má þar nefna endurvakningu þáttanna Will og Grace sem og skammlífa uppfærslu á þáttunum Roseanne sem var snarlega kippt af dagskrá eftir umdeild ummæli aðalleikkonunnar.Sjálfur var Greenblatt þó ekkert sérstaklega bjartsýnn en í áðurnefndu viðtali sagðist hann að þrátt fyrir að „allir vildu“ að NBC myndi endurvekja þættina myndi það „líklega aldrei gerast“.Og þannig er staðan í dag og þurfa því aðdáendur þáttanna því enn sem komið er að sætta sig við dagdrauma um að sjá Bartlett og félaga ganga eftir göngum Hvíta hússins á nýjan leik.