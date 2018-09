Jeff Who? með endurkomu

Hljómsveitin Jeff Who? ætti að vera öllum kunn en þeir gerðu garðinn frægan fyrr á þessari öld. Sveitin var talin eitt allra hressasta rokkband landsins og þeirra vinsælasta lag Barfly naut gríðarlegra vinsælda og gerir enn.



Eftir nokkuð langan dvala hafa drengirnir ákveðið að rifja upp góða tíma og ætla að blása til tvenna tónleika nú í september og koma fram í Bæjarbíói Hafnarfirði 22. september og á Græna Hattinum Akureyri 21 sept.



Jeff Who? á dygga aðdáendur sem hafa beðið lengi eftir að berja sveitina aftur augum og fá þeir nú ósk sína uppfyllta. Meðlimir Jeff Who eru gríðarlegar spenntir að spila saman á ný og lofa mikilli og góðri stemningu.



„Það er búið að vera ótrúlega gaman að koma saman aftur og æfingar ganga glimrandi vel. Við hlökkum mikið til tónleikana og lofum kyngimagnaðri stemningu að sjálfsögðu,“ segir Elís Pétursson bassaleikari í sveitinni.



Meðlimir hljómsveitarinnar eru þeir Þormóður Dagsson – trommur, Ásgeir Valur Flosason gítar, Elís Pétursson bassi og bakraddir, Valdimar Kristjónsson hljómborð, píanó, synthar og bakraddir, Þorbjörn Sigurðsson hljómborð, Bjarni Hall - söngur og gítar.