Judas Priest með tónleika í Laugardalshöllinni

Þungarokksveitin Judas Priest mun koma fram á tónleikum í Laugardalshöll þann 24. janúar en þetta kemur fram í tilkynningu frá tónleikahaldarafyrirtækinu Tónleikur.



Miðasala hefst 24. september en rokksveitin Dimma mun hita upp. Sveitin Judas Priest var stofnuð árið 1970 og hefur sveitin verið í fremstu röð í um fimmtíu ár.



Nægir þar að nefna frábærar plötur eins og British Steel, Screaming for Vengeance og Painkiller.



Átján plötum síðar eru þeir enn þá í fantaformi og nýjasta plata þeirra Firepower hefur hlotið einróma lof gagnrýnenda og náðu þeir 5. sæti á Billboard 200 listanum, sem er besti árangur Judas Priest í Bandaríkjunum.



Þá má nefna að Judas Priest voru tilnefndir í Rock and Roll Hall of Fame í fyrra.