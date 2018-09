Valdimar tók stórbrotna ábreiðu af The Winner Takes It All með ABBA

Valdirmar Guðmundsson er löngu búinn að sanna það að hann er einn allra besti söngvari landsins.



Á Ljósanótt á dögunum flutti hann ábreiðu af ABBA laginu The Winner Takes It All í Andrews-leikhúsinu á Ásbrú. Sveitin Valdimar var með honum á sviðinu og tókst einstaklega vel til.



Flutningurinn hefur vakið gríðarlega mikla athygli á Samfélagsmiðlum og birtir Víkurfréttir upptöku af flutningnum á Facebook-síðu miðilsins.



Hér að neðan má hlusta á hvernig útkoman var hjá þessum frábæru tónlistarmönnum.