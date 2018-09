Rauði baróninn brjálaður út í íslenskar útvarpsstöðvar

Einn besti knattspyrnudómari Íslandssögunnar, Garðar Örn Hinriksson, er farinn að láta til sín taka í tónlistarheiminum á nýjan leik en veikindi sem hann er að glíma við hafa vakið hann upp í þeim efnum. Sem dómari var Garðar lengi vel kallaður Rauði baróninn, þar sem hann gaf töluvert mörg rauð spjöld á sínum ferli.



Garðar gengur undir listamannsnafninu G Hinriksson og opnaði hann sig varðandi veikindi sín í maí á þessu ári en hann er með Parkinson.



Hann gaf út lagið This is My Life í vor og hefur ekki enn fengið það í spilun á íslenskum útvarpsstöðvum. Garðar setti inn myndband á YouTube í dag sem ber einfaldlega heitið Lagið sem Ísland vill ekki spila.



Þar hefur hann sent forsvarsmönnum íslenskra útvarpsstöðva tóninn og gott betur en það. Með myndbandinu fylgir texti sem Garðar skrifar sjálfur og talar hann vægast sagt illa um stjórnendur útvarpsstöðvar á borð við Bylgjunnar og Rás 2.



Sem dæmi stendur:

„Útvarpsstöðvarnar hafa engar skýringar gefið á þessari ákvörðun og hefur það farið illa í aðdáendur G Hinrikssonar sem víða hafa farið í mótmælagöngur vegna þessa. Lögreglan hefur tekið mishart á mótmælendum en þar er einna helst hér í Rússlandi sem lögreglan hefur virkilega látið finna fyrir sér. Mótmælagöngur hafa oftar en ekki verið leystar upp með táragasi og fjöldahandtökum þrátt fyrir að hafa farið fram friðsamlega í flestum tilfellum. Lögreglan hefur þó ekki látið þar við sitja því aðdáendur tónlistarmannsins hafa einnig verið eltir uppi af bæði lögreglu og hermönnum og fangelsaðir og hafa aðgerðir þeirra einna helst minnst á aðferðir KGB.“



Garðar heldur svo áfram:



„Í stiklunni sem fylgir fréttinni má sjá lögregluna ganga hart gegn þeim sem hafa verið að hringja í íslenskar útvarpsstöðvar og biðja um að lagið verði spila. G Hinriksson sjálfur hefur hvatt aðdáendur sín að gefast ekki upp og berjast fyrir laginu til síðasta blóðdropa.“



Garðar hefur klippt saman myndbrot sem virðist vera frá Rússlandi þar sem sjá má hermenn handtaka menn af miklu offorsi. Hann líkir stöðunni á útvarpsmarkaðnum hér á landi við þær hörmungar.



„Ef þið sjáið mig ekki aftur á skjánum þá er nokkuð ljóst hvað kom fyrir mig."



Hér að neðan má sjá umrætt myndband.