Cosby Show leikarinn fékk tilboð um að snúa aftur á skjáinn

The Cosby Show leikarinn Geoffrey Owens sem komst í fréttirnar í vikunni eftir að hann var myndaður við afgreiðslustörf í verslun Trader Joe‘s í New Jersey í Bandaríkjunum, hefur nú verið boðið starf á hvíta tjaldinu.



Owens sem varð fyrir aðkasti á samfélagsmiðlum á dögunum eftir að mynd af honum við störf á kassa hafði fengið stuðning víða úr skemmtanageiranum og nú hefur leikarinn, handritshöfundurinn, leikstjórinn og framleiðandinn Tyler Perry boðið Owens hlutverk í þáttaröð sinni The Haves and the Have Nots sem byggt er á samnefndu leikriti Perry frá árinu 2011.



Perry greindi frá þessu á Twitter síðu sinni. Þar segist Perry bera mikla virðingu fyrir fólki sem vinnur milli leiklistarstarfa og bauð honum að starfa með sér í þáttaröðinni sem hann segir vera aðal dramaseríuna á sjónvarpsstöð Opruh Winfrey, OWN(Oprah Winfrey Network).









#GeoffreyOwens I’m about to start shootings OWN’s number one drama next week! Come join us!!! I have so much respect for people who hustle between gigs. The measure of a true artist.

Owens er 57 ára og fór, með hlutverk eiginmanns Söndru Huxtable, elstu dóttur Huxtable-hjónanna í síðustu fimm þáttaröðum hinna geysivinsæluThe Cosby Show.



Hann hefur síðan farið með hlutverk í þáttum á borð við Law & Order og It‘s Always Funny in Philadelphia. Þá hefur Owens einnig farið með hlutverk á sviði, kennt leiklist og unnið sem leikstjóri síðan hann lagði Cosby-skóna á hilluna.