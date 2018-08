Nýjasta kvikmynd leikstjóra La La Land hlaðin lofi í Feneyjum

Gagnrýnendur hafa hlaðið nýjustu mynd leikstjórans Damien Chazelle lofi. Chazelle þessi á að baki myndirnar Whiplash og La La Land en nýjasta mynd hans heitir First Man og var frumsýnd á kvikmyndahátíðinni í Feneyjum í vikunni.



Myndin segir frá ævi bandaríska geimfarans Neil Armstrong, sem var sá fyrsti til að stíga fæti á tunglið á sjöunda áratug síðustu aldar. Ryan Gosling leikur Armstrong í þessari mynd en Claire Foy, sem er hvað þekktust fyrir að leika Elísabetu Englandsdrottningu í The Crown, leikur eiginkonu Armstrongs Janet Hearon. Corey Stohl, sem lék í House of Cards, leikur geimfarann Buzz Aldrin.



Þetta er í annað sinn sem Chazelle og Gosling leiða saman hesta sína en Gosling lék annað af aðalhlutverkunum í La La Land. Chazelle var hlaut Óskarsverðlaun fyrir leikstjórn myndarinnar.



First Man verður tekin til almennra sýninga í Bandaríkjunum í október næstkomandi en hún verður frumsýnd 12. október á Íslandi.



Gagnrýnendur benda á að ef áhorfendur eru að leita eftir upplýsingum um þessa ferð til tunglsins, þá sé betra fyrir þá að lesa sér til um það því myndin fjallar mun fremur um áhrif geimferðarinnar á manneskjurnar.



Þá er einnig nefnt að myndin geri lítið út á bandaríska þjóðrembu. Vissulega hafi Bandaríkjamenn verið í kapphlaupi við Sovétríkin um að verða fyrstir til tunglsins, en myndin segi mun fremur sögu af seiglu og fórnum sem færðar voru til að komast þangað.



Er Ryan Gosling hrósað fyrir leik sinn og sagður túlka Armstrong sem gáfaðan og framsækinn mann sem lært hefur að bæla tilfinningar sínar til að ná markmiðum sínum.