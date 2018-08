Magnþrunginn flutningur Ariana Grande á VMA

Ariana Grande kom fram á MTV VMA tónlistarverðlaununum í New York í gærkvöldi og flutti þar lagið God Is a Woman.



Atriðið var vægast sagt magnþrungið og hitti beint í mark meðal aðdáenda um heim allan.



Grande vann til verðlauna fyrir besta poppmyndbandið í gær og var það fyrir myndbandið við lagið No Tears Left to Cry en hér að neðan má sjá flutning Grande frá því í gærkvöldi.