Jennifer Lopez stal senunni á VMA

Söngkonan Jennifer Lopez mætti á sviðið á MTV VMA tónlistarhátíðinni í gær og má með sanni segja að hún hafi stolið senunni.



J-Lo tók brot úr fjölmörgum af hennar vinsælustu lögum og má þar nefna Get On The Floor, Love Don't Cost A Thing og fleiri.



Lopez vann verðlaun fyrir besta samstarfið fyrir lagið Meant to Be með Florida Georgia Line en hér að neðan má sjá flutning J-Lo og hvernig salurinn trylltist þegar hún kom á sviðið.