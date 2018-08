Kvikmyndir sem Íslendingar gráta mest yfir

Kvikmyndir hafa oft á tíðum gríðarlega mikil áhrif á áhorfendur og kannast eflaust flestir við að tárast eða jafnvel gráta við það eitt að horfa á bíómynd.



Tístarinn Silja Björk varpaði fram skemmtilegri spurningu á Twitter í vikunni sem hljómar svona:



Hvaða kvikmynd fékk ykkur til þess að grenja mest? Ég hef aldrei grátið jafn mikið yfir einni kvikmynd og Brokeback Mountain?



Hvaða kvikmynd fékk ykkur til þess að grenja mest? Ég hef aldrei grátið jafn mikið yfir einni kvikmynd og Brokeback Mountain #bíótwitter

— Silja Björk (@siljabjorkk) August 26, 2018

Teiknimyndin Coco kom við sögu í þræði Silju og birti þá Ingileif Friðriks myndband af sér að gráta í flugvél eftir að hafa horfa á myndina.



Besta teiknimynd ever. Öskurgrét í flugvél yfir henni eins og sjá má hér

— Ingileif Fridriks (@ingileiff) August 27, 2018

Í kjölfarið fóru svörin að streyma inn og höfðu heldur betur margir skoðun á málinu. Þeir Brennslubræður Kjartan Atli Kjartansson og Hjörvar Hafliðason tóku eftir tístinu og ræddu málið í þætti sínum á FM957 í morgun.



Þjóðin hringdi inn og höfðu einnig margir hlustendur skoðun á þessu eldheita máli.



Umræðan hefst þegar 40 mínútur eru liðnar af þættinum og stendur umræðan yfir í yfir tuttugu mínútur. Þær myndir sem fengu tilnefningar í þættinum í morgun eru þessar:



Armageddon

Bodyguard

Fast 6

A Dog's Purpose

Titanic

My Girl

E.T.

David

If I Stay

Southpaw

The Notebook

Marley and Me

The Green Mile

Djöflaeyjan

Vonarstræti

Lion King

Tarzan