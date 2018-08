Casey Affleck biðst afsökunar á ófagmannlegri hegðun

Casey Afflesck hlaut Óskarsverðlaun árið fyrir leik sinni í myndinni Manchester by the Sea.

Casey Afleck hefur beðist afsökunar á hegðun sinni við tökur á myndinni I‘m still here sem kom út árið 2010. „Ég hagaði mér, og leyfði öðrum að haga sér, á mjög ófagmannlegan hátt og mér þykir það leitt,“ sagði Affleck í viðtali við Associated Press.



Tvær konur sem unnu að gerð myndarinnar kærðu Affleck en þær sökuðu hann um kynferðislega áreitni gegn sér á meðan að tökum á myndinni stóð en Affleck leikstýrði henni. Hann neitaði ásökununum og var gert samkomulag við konurnar utan dómstóla.



Casey Affleck hlaut Óskarsverðlaun í fyrra fyrir leik sinn í myndinni Manchester by the Sea. Ætlast var til þess að hann myndi veita verðlaun á hátíðinni í ár en hann afþakkaði það og segir það hafa verið það rétta að gera í stöðunni.