Þátttakan í RuPaul's breytti öllu

Matthew er bandarískur og ólst upp í Flórída, bjó lengi í Los Angeles en er nú búsettur í Chic­ago. Hann hefur komið fram í dragi í nærri átján ár.



„Ég byrjaði í kringum 15 ára aldurinn, en byrjaði að stunda það í atvinnuskyni í kringum 18 aldur, sem er nærri helmingur ævi minnar, því ég er nýorðinn 33 ára. Þannig að meirihlutann af lífi mínu hef ég komið fram í dragi,“ segir Detox.



Hann segir að systir hans hafi, þegar þau voru yngri, oft gert grín að honum.



„Systir mín sagði alltaf: „Hvað ætlarðu að verða? Þrjátíu ára gömul dragdrottning? Hver hefur nokkurn tíma heyrt um þrjátíu ára gamla dragdrottningu?



En í dag horfir hún á mig og segir að hún hafi haft rangt fyrir sér,“ segir Matthew. Hann segir það þó alls ekki sjálfsagt að fá slíkt tækifæri og að þátttaka hans í Ru Paul’s Drag Race hafi opnað fyrir honum margar dyr.



Finnst gaman að ferðast um heiminn og hitta aðdáendur sína

Detox í frumsýningarpartíi fyrir RuPaul’s Drag Race 2013. Nordicphotos/Getty

Detox kom til Íslands í tilefni af Hinsegin dögum og tók þátt í dragsýningunni „We like it like that“ sem haldin var í Gamla bíói síðasta þriðjudag.„Það er gott að fá tækifæri til að hitta aðdáendur sína og í hvert skipti sem ég fer á nýjan stað er það verulega skemmtilegt fyrir mig,“ segir Detox.Hann segir að sýningin hafi verið alveg frábær og hann hafi haft gaman af því að sjá dragið á Íslandi. Þetta var ekki hans fyrsta heimsókn til Íslands og hann hafi áður séð íslenska drag-sýningu.„Ég fór á sýningu á Kiki þegar ég var hérna í fyrra. Það er eitt af því sem mér finnst skemmtilegast við að vera á svona miklu ferðalagi, að ég fæ tækifæri til að sjá drag víða um heim, því það er svo ólíkt og hver staður hefur sinn sjarma. Allir sem komu fram á sýningunni á þriðjudaginn voru svo góðir, skemmtilegir og sætir,“ segir Detox.„Ég elska að vera á ferðalagi, það gefur mér tækifæri til að skoða og sjá heiminn og hitta alls konar skemmtilegt og spennandi fólk. Ég elska að koma fram og það er verulega gefandi að vera listamaður sem fær að ferðast um veröld víða og koma fram og kynna og sýna list sína. Það eru ekki margir sem eru svona lánsamir,“ segir Detox.

Erfið en skemmtileg vinna að taka þátt í RuPaul’s

Áhrif þáttanna augljós á drag-menninguna

Detox á jólaballi RuPaul's Drag Race í Birmingham árið 2016 Fréttablaðið/Getty

„Ég veit ekki hvar ég væri án tækifærisins sem ég fékk þegar ég tók þátt í RuPaul’s Drag Race. Velgengni og vinsældir þáttarins ollu algjörum straumhvörfum í mínum ferli,“ segir Detox.Hann hafði sótt um í fjölmörg skipti áður en hann loks komst inn sem þátttakandi. Í hverri þáttaröð eru um fjórtán þættir sem teknir eru upp á fimm til sex vikum.„Þetta var mjög mikil vinna, sérstaklega þar sem maður er algerlega einangraður og fjarri öllum vinum og fjölskyldu í heilan mánuð að vinna brjálað langa vinnudaga og er látinn framkvæma alls kyns klikkaða hluti. En það var mjög skemmtilegt og mikil áskorun. Sem ég kunni vel að meta því það fékk mig til að leggja mig allan fram í að verða betri í því sem ég geri,“ segir Detox í samtali við Fréttablaðið.Þættirnir eru byggðir upp eins og fjölmargir aðrir raunveruleikaþættir þar sem þátttakendur þurfa að ljúka einhvers konar þraut og eru síðan dæmdir eftir því hvernig þeir framkvæma hana. Dómararnir í RuPaul’s Drag Race eru yfirleitt ekki af verri endanum og meðal þeirra sem voru í uppáhaldi hjá Detox var hljómsveitin The Pointers Sisters og ein af aðaldómurunum, Michelle Visage.„Michelle er alltaf í miklu uppáhaldi, hún hefur mikla ástríðu fyrir dragi og elskar allt sem því tengist, auk þess sem hún þekkir heiminn vel,“ segir Detox.Fyrsti þátturinn af RuPaul’s Drag Race var sýndur árið 2009 og hefur orðið æ vinsælli með hverju árinu sem líður. Í dag horfir um hálf milljón á þáttinn þegar hann er sýndur og hefur þáttaröðin hlotið fjölda Emmy-verðlauna.Detox segir að áhrifa þáttanna gæti augljóslega innan dragmenningarinnar.„Þú getur séð áhrif Ru Paul’s Drag Race á hina ýmsu dragmenningu. Sums staðar er þátturinn það eina sem fólk hefur til að læra af og líta upp til. Þannig að í minni samfélögum eru áhrif þáttanna meiri, sem er sérstaklega gaman fyrir mig. Þátturinn höfðar miklu meira til fjöldans í dag, sem er ótrúlega skemmtilegt fyrir okkur,“ segir Detox.Telurðu að vinsældir þáttanna hafi haft þau áhrif að drag-menning almennt sé viðurkennd og höfði til fólks?„Ég held að eftir því sem tíminn líður og fólk viðurkennir í meira mæli hinseginmenningu verði hún vinsælli og sveipuð meiri dýrðarljóma. Það verður betra fyrir okkur öll. Sérstaklega við þær pólitísku aðstæður sem við búum við í dag. Fólk leitar eftir því að flýja inn í eitthvað töfrandi og brjálað og hinseginmenning getur þannig verið flóttaleið fyrir marga,“ segir Detox.Finnst þér það að einhverju leyti móðgandi, að fólk líti á þinn raunveruleika sem flóttaleið frá sínum eigin veruleika?„Alls ekki. Ég lít svo á að ég sé í þjónustustarfi og það sé mitt starf að skemmta og gleðja fólk. Ég nota drag sjálfur sem flóttaleið, leið til að komast undan neikvæðni heimsins og skapa eitthvað fallegt og upplífgandi fyrir fólk,“ segir Detox.

Hefur unnið með Rihönnu og Keshu

En hvaðan kemur nafnið Detox?

Að vera þátttakandi í Ru Paul’s Drag Race er þó langt frá því að vera það eina sem Detox er þekktur fyrir því hann er einnig söngvari. Söngkonurnar Rihanna og Kesha réðu hann báðar til að koma fram sem Detox í tónlistarmyndböndum sínum.„Áður en Kesha varð eins fræg og hún er í dag fékk hún mig til að vera í tónlistarmyndbandi við lagið sitt Backstabber og við urðum mjög góðir vinir. Síðan þá hefur hún hringt í mig hvenær sem hún þarf á óðum klæðskiptingi að halda,“ segir Detox og skellir upp úr.Þau hafa haldið vinskap sínum síðan þá og í febrúar á næsta ári mun Detox koma fram á skemmtisiglingu sem Kesha er að skipuleggja á milli Tampa í Flórída og Bahamaeyjanna. Þar munu fleiri þekktar dragdrottningar úr RuPaul’s Drag Race koma fram, eins og Thorgy Thor, Bob the Drag Queen og fleiri.Detox kom einnig fram í tveimur tónlistarmyndböndum fyrir söngkonuna Rihönnu, við lagið S&M og við lagið Disturbia.„Það var auglýst eftir „avant garde“ fólki og hæfileikaríku í tónlistarmyndband þannig að ég fór með nokkrum „stelpum“ í áheyrnarprófið og var svo heppinn að vera valinn. Á þeim tíma hugsaði ég : Ég er búinn að meika það! Þetta er frábært! Hún var svo svöl og einbeitt. Ég er enn að bíða eftir því að hún hringi í mig og bjóði mér að vera með í næsta tónlistarmyndbandi,“ segir Detox og hlær.Þó að Rihanna hafi ekki enn hringt þá þarf hann eflaust lítið að kvarta því margt er á döfinni hjá honum, og Detox, á næstunni. Hann heldur áfram að koma fram sem Detox víða um heim og á meðal næstu áfangastaða eru Sviss, Bretland og Svíþjóð áður en hann getur farið heim til sín í smá frí. Einnig er í bígerð EP-plata og hann verður listrænn stjórnandi dansteitis á Brooklyn Bowl í New York í október.Hann segir að hann hafi upprunalega komið fram undir nafninu Dita því hann hafi verið með Madonnu á heilanum þegar hún gaf út plötuna sína Erotica.„Ég var bara fimmtán eða sextán ára og hljóp trylltur um hinsegin klúbbana í Orlando. Ég átti bara eitt par af þykkbotna skóm sem ég datt iðulega um í stigum. Þá byrjaði fólk að kalla mig Detox. Síðan flutti ég til Los Angeles og Jackie Beat fór að kalla mig Detox Icunt og hélt greinilega að það væri það sem ég kallaði mig. Ég leiðrétti það aldrei en sagði fólki bara að það mætti ráða hvað hvað það vildi kalla mig,“ segir Detox að lokum.