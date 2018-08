Kanye segist vilja sofa hjá systrum Kim

Fjöllistamaðurinn Kanye West kom aðdáendum sínum á óvart með útgáfu nýs lag, XTCY, með plötusnúðnum og strigaskóasafnaranum DJ Clark Kent í gær. Textainnihald lagsins hefur vakið mikla athygli á samfélagsmiðlum þar sem Kanye segist vilja sofa hjá mágkonum sínum.



Óhætt er að segja að Kanye sé búinn að vera duglegur í sumar, en hann hefur gefið út tvær plötur sjálfur og útsett 3 aðrar fyrir listamennina Pusha T, Teyana Taylor og Nas.



Lagið opnar á þessum fleygu orðum:



„Ertu með sjúkar hugsanir? Ég er með meira af þeim, áttu mágkonu sem þú vilt sofa hjá? Ég á fjórar af þeim“



Hér á Kanye við systur eiginkonu sinnar, sem hafa allar gert garðinn frægan í raunveruleikaþáttunum Keeping Up With The Kardashians.



Titill lagsins, „XTCY,“ vísar í alsælu. Óvíst er hvort um eiturlyfið eða tilfinninguna sé að ræða en Kanye rappar í lok lags: „Ég hugsaði um þetta allt á alsælu.“



Hér að neðan er hægt að hlusta á umrætt lag.