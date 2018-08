Átján klassísk myndbönd sem settu vefinn á hliðina

Í gegnum tíðina hafa komið fram stórskemmtileg myndbönd sem slegið hafa í gegn um heim allan.



Þessi myndbönd kallast „viral“ myndbönd og eiga það öll sameiginlegt að hafa gengið um vefheima eins og eldur í sinu.



Miðillinn Mashable hefur tekið saman 18 stórkostleg myndbönd sem eðlilega urðu gríðarlega vinsæl. Öll eiga þau það sameiginlegt að vera annað hvort mjög fyndin eða ótrúleg.



Hér að neðan má sjá þessa samantekt.



1. Grape Lady

Melissa Sander sló í gegn með skemmtilegu myndbandi sem kom inn á YouTube árið 2007. Fallið komst í heimsfréttirnar.



2. Álfurinn í Mobile, Alabama

Ótrúlegur fréttaflutningur af álfi sem átti að hafa sést í Mobile, Alabama árið 2006.



3. Tvöfaldur regnbogi

Skemmtileg lýsing manns á tvöföldum regnboga sem hann sá árið 2010. Þegar þessi frétt er skrifuð hefur verið horft á myndbandið 46 milljón sinnum.



4. Skór

Liam Kyle Sullivan gerði ódauðlegt myndband á YouTube árið 2007 sem heitir einfaldlega Shoes og er um að ræða tónlistarmyndband en í raun og veru skets. Myndbandið hefur yfir 64 milljónir áhorfa.



5. Látið Britney í friði

Það muna eflaust ekki margir eftir nafninu Chris Crocker en það muna aftur á móti margir eftir myndbandi sem hann setti inn á YouTube þar sem hann bað heiminn um að láta Britney Spears í friði.



Myndbandið vakti gríðarlega athygli en Crocker tók upp myndbandið í uppnámi yfir fjölmiðlaumfjöllun á erfiðum tímum í lífi tónlistarkonunnar. Hún hafði nýgengið í gegnum skilnað og hafði rakað af sér hárið sem vakti mikla athygli. Myndbandið kom inn árið 2007 og þegar þessi frétt er skrifuð hefur myndbandið 3,5 milljón áhorfa.



6. Fenton

Hjörð af dádýrum hlaupa frá manni sem öskrar „Fenton“ og allt fer í steik. Myndbandið kemur inn á YouTube árið 2011.



7. Brúðumyndbandið fræga

Brúðumyndbandið Potter Puppet Pals: The Mysterious Ticking Noise kemur inn á YouTube árið 2007 og hefur 180 milljónir áhorfa þegar þessi frétt er skrifuð.



8. Sturlaðist út af World of Warcraft

Stephen Quire missti áskrift sína af World of Warcraft og sturlaðist gjörsamlega. Myndbandið af kasti Quire er komið með yfir 100 milljónir áhorfa.



9. Numa Numa gaurinn

Gary Brolsma varð frægur árið 2004 og fékk strax nafnið Numa Numa gaurinn. Hann sýnir frábæra takti í að „mæma“ lagið Dragostea Din Tei.



10. Star Wars krakkinn

Gyslain Raza kom fram í einu af fyrstu vinsælu myndböndum veraldarvefsins þegar hann lék sér með Star Wars sverð fyrir framan myndavélina. Kappinn tók þetta upp árið 2002 og er kominn með 34 milljónir áhorfa.



11. Charlie Bit My Finger

Í myndbandinu má sjá hugljúft augnablik úr lífi Carr-fjölskyldunnar. Bræðurnir Harry og Charlie leika sér í hægindastól. Harry ögrar bróður sínum með því að veifa puttanum sínum fyrir framan hann - Charlie litli stenst ekki mátið og bítur í fingurinn.



Nú nálgast myndbandið milljarð í áhorf.



12. Lagið sem varð til eftir viðtal

Ain't Nobody Got Time For That er lag sem varð til eftir sérstakt viðtal við bandaríska konu. Margar milljónir hafa séð myndbandið við lagið en rætt var við Kimberly Wilkins árið 2012.



13. The Ultimate Showdown

Árið 2005 kom út lag og myndband þar sem frægar persónur úr kvikmyndasögunni berjast. Myndbandið hefur náð 20 milljónir áhorfa.



14. Andalagið

Andalagið kemur inn á YouTube árið 2009 og sló rækilega í gegn. Komið með 352 milljónir í áhorf.



15. Einhyrningurinn Charlie

Sérstakt myndband sem kemur inn á YouTube árið 2006 og vakti mikla athygli.



16. Barnið sem stal senunni

Viðtal við ungan dreng sem sló í gegn og fór eins og eldur um sinu um netiheima árið 2014.



17. HEYYEYAAEYAAAEYAEYAA

He-Man að taka lagið What´s up með 4 Non Blondes. Kemur inn á YouTube árið 2006.



18. Hljómborðskötturinn

Kötturinn sem spilar á hljómborð. Kemur inn árið 2007 og er með 52 milljónir áhorfa.