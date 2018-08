Konan sem heillaði heimsbyggðina í áratugi: Tíu bestu flutningar Arethu Franklin

Sálardrottningin Aretha Franklin féll frá í gær 76 ára að aldri vegna krabbameins í brisi.



Aretha Franklin fæddist í Memphis árið 1942. Fjölskylda hennar fluttist síðan til Detroit og ólst Aretha upp í Mótorborginni að mestu. Faðir hennar var prestur og hóf Aretha söngferil sinn í gospelhljómsveit kirkju föður síns.



Átján ára gömul, árið 1960, skrifaði Aretha undir plötusamning við Columbia Records og hófst þá ferillinn í raun og veru.



Aretha gaf út 42 plötur á lífsleiðinni. Þá fyrstu árið 1956, fjórtan ára gömul í gegnum kirkju föður síns, og þá síðustu árið 2017, 75 ára. Grammy verðlaun Arethu eru 18 talsins og hefur hún selt yfir 75 milljón platna út um allan heim.



Vinsælustu lög hennar eru smellir á borð við: I Say A Little Prayer, (You Make Me Feel Like) A Natural Woman og Son of a Preacher Man.



Esquire hefur nú tekið saman tíu bestu flutninga Franklin í sögunni og er vel hægt að fullyrða að söngkonan var ein sú allra besta í því að koma fram.



Umræddir flutningar eru vægast sagt ólíkir og má þar sjá Franklin koma fram í kirkju fyrir fimmtíu árum þar til að hún söng fyrir framan forsetahjónin fyrir þremur árum.



Hér að neðan má sjá yfirferð Esquire þar sem Franklin er minnst á fallegan hátt.



AMAZING GRACE ÁRIÐ 1972

(YOU MAKE ME FEEL LIKE A) NATURAL WOMAN ÁRIÐ 2015

NESSUN DORMA, GRAMMY VERÐLAUNIN ÁRIÐ 1998

TAKE MY HAND PRECIOUS LORD Í JARÐAFÖR FÖÐUR FRANKLIN ÁRIÐ 1984

MY COUNTRY 'TIS OF THEE Í EMBÆTTISTÖKU BARACK OBAMA ÁRIÐ 2009

I DREAMED A DREAM Í EMBÆTTISTÖKU BILL CLINTON ÁRIÐ 1994

(I CAN'T GET NO) SATISFACTION Í AMSTERDAM ÁRIÐ 1968

SAY A LITTLE PRAYER ÁRIÐ 1970

RESPECT Í FRAKKLANDI ÁRIÐ 1967

BRIDGE OVER TROUBLED WATER ÁRIÐ 1971