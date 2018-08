Föstudagsplaylisti Sin Fang

Sindri Már Sigfússon, sem er betur þekktur undir nafninu Sin Fang, áður Sin Fang Bous, gerði píanódrifinn föstudagsplaylista fyrir Vísi.



Hann gerði garðinn fyrst frægan með sveitinni Seabear, en hefur ásamt sólóverkefni sínu nýverið verið að vinna tónlist með Jófríði Ákadóttur og Úlfi Alexanderi Einarssyni undir nafninu Gangly.



Nóg er að gera hjá Sindra en hann var að leggja lokahönd á Sin Fang plötu og von er á fyrsta singúl af henni í september. Hann pródúseraði jafnframt tvö lög á nýrri sólóplötu Arnars úr Úlfi úlf sem kom út á dögunum. Einnig átti Sin fang lag á safnplötunni Fraggle Rock - Do It on My Own sem kom nýverið út.



Sindri hefur verið á tónleikaferðalagi með sameiginlegu verkefni sínu, Sóleyjar, og Örvars Smárasonar, en þau voru nýverið í Kína og stefna út til Danmerkur í október.



„Þetta eru bara lög sem ég er að hlusta á núna,“ segir Sindri um lagavalið og bætir við: „Ég ímynda mér alltaf að ég sé að fara í roadtrip þegar ég er beðinn um að gera svona playlista.“