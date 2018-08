Rihanna og Donald Glover saman á Kúbu

Poppstjarnan Rihanna og fjöllistamaðurinn Donald Glover eru stödd á Kúbu við upptökur á nýrri bíómynd. The Fader greinir frá þessu.



Þau leika bæði í bíómyndinni Guava Island í leikstjórn Hiro Murai, sem leikstýrði einnig tónlistarmyndbandinu við lag Childish Gambino, sem er listamannanafn Donald Glovers, This Is America, sem fór eins og eldur um sinu um samfélagsmiðla fyrr á árinu.



Hér að neðan má sjá Twitter færslur sem staðfesta viðveru þeirra í Kúbu.



Rihanna on set in Cuba last week. pic.twitter.com/aHOtS0qako

— Fenty Stats (@FentyStats) August 15, 2018

Donald Glover and Rihanna on set in Cuba. pic.twitter.com/u3ov4xmwvh

— Rihanna Facts (@FactsNevernyny) August 15, 2018

Rihanna was spotted in Cuba (Havana) yesterday, reportedly filming scenes for an upcoming movie called "Guava Island", according to Cuban magazine Vistar. pic.twitter.com/f0d00HGPhD

— Fenty Stats (@FentyStats) August 11, 2018